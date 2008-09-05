На Прикарпатті 18 осіб отруїлися на весіллі

До управління МНС в Івано-Франківській області надійшло повідомлення про те, що у селі Вербовець Косівського району після весілля, що відбулося 30-31 серпня, госпіталізовано 18 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління МНС в області, всього на весіллі було 270 гостей. Потерпілих госпіталізовано до інфекційного відділення Косівської центральної райлікарні.

За словами медиків, перебіг хвороби - легкої форми. Остаточний діагноз, джерело збудника інфекції та причина спалаху ще встановлюються. Фахівцями райсанепідемстанції в осередку збудника інфекції проведені протиепідемічні заходи: відбір проб харчових продуктів, води, а також дезінфекція криниці.

Також тривають подвірні обходи з метою своєчасного виявлення та госпіталізації хворих, розроблені та поширені селом попереджувальні пам’ятки