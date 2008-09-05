Цибуля, чорниці і вино від грипу

Осінь — гостра пора для всяких вірусів, а тим більше для грипу. Самий час подумати про те, як захистити своє здоров`я.

Сучасний фармринок пропонує сотні способів захиститися від зарази — від пігулок, пастилок і мікстур до чудо-вакцин. Але пігулки діють вже постфактум, а вакцина — далеко не стовідсоткова гарантія того, що ви не захворієте. Тим більше щеплення може викликати неприємні алергічні реакції. Тому недивно, що багато хто вважає за краще лікуватися і підвищувати імунітет старими «дідівськими» методами — тертим часником, картопляними інгаляціями, молоком з медом і т.п. Тепер же в арсеналі любителів народної медицини може з`явитися новий рецепт, ще і підтверджений науковим дослідженням.

Цибуля, чорниці і червоне вино — ось таке поєднання пропонують американські медики, що дослідили склад фруктів і овочів. За їх словами, в цибулі і чорниці, а також в брокколі, чаї і винограді міститься речовина під назвою кверцетин. Є він і в вині. Експерименти на мишах показали, що поглинання кверцетину допомагає організму протистояти різним інфекціям, зокрема такій мінливій і сильній, як грип. Раніше кверцетин використовувався як протизапальні і протиалергенні ліки, тепер же він може стати відмінним засобом профілактики грипу.

Вся цінність цієї лікувальної речовини в тому, що воно не дає організму «прогнутися» під натиском інфекції навіть при ослабленому імунітеті. Згідно попередженням лікарів, підвищена фізична активність або нервові навантаження можуть розхитати ваш природний захист і зробити вас більш уразливими. Навіть спортивні тренування під час грипозних епідемій не рекомендуються. А якщо приймати кверцетин, можна не боятися: важкий робочий день або година в тренажерному залі вам не пошкодить. Тим більше, якщо приймати ліки в природному вигляді, це ще і смачно. Звичайно, чорницю восени знайти складно, зате цибуля і червоне вино — продукти крокової доступності.

Вітаміном С. В добу ви повинні одержувати 1-2 грами цієї речовини — у вигляді пігулок або в продуктах харчування. Це можуть бути цитрусові, малина, квашена капуста або солоні огірки, а ось на яблука і шипшину краще не надіятися — в них вітаміну небагато.

Спеціями. Багато спецій і приправи володіють антисептичною властивістю, борються із запаленнями, різними бактеріями і вірусами. Особливо рятує від грипу імбир. Тонкі шматочки цього кореня можна жувати, як жуйку, додавати в їжу або навіть в чай.

Горілкою. Існує ще такий засіб: сік цибулі, редьки і лимона змішуються з медом і заливаються 2 столовими ложками горілки. Щільно закрита в пляшці, суміш повинна настоятися в холодильнику тиждень. Приймати по 1 ст. л. у день, дітям — по 1 чайній.

Протягом. Як вважають учені, вірус грипу не активізується восени і взимку, а "живе" поряд з нами круглий рік. Просто в холодні сезони люди частіше знаходяться в тісних закритих приміщеннях, а там вірус набагато швидше розростається і проникає в організм. Щоб прогнати заразу удома або з роботи, квартиру і офіс треба провітрювати кілька разів в день протягом 10 хвилин. Це понизить концентрацію вірусів в повітрі на 85-90%.

newsland.ru