Як боротися з нападами переїдання

Напад може початися з однієї ложки шоколадного крему, який ви вирішите винагородити себе за те, що ви вистояли в тижневому протистоянні шефові. Але майже відразу ж ви втрачаєте контроль над собою. За цим послідують 2-3 шматочки торта і півдюжини пампушок.

Два слова дієта і депресія пояснюють причину багатьох нападів переїдання. Якщо ви погано харчуєтеся, наприклад, прагнете обмежувати себе в їжі, ваш організм може повстати.

Якщо ви об`їдаєтеся часто, наприклад, два або більше разу в тиждень, то у вас може бути серйозне захворювання, пов`язане з порушенням харчових звичок. Захворювання, що виражається в нападах переїдання, має такі ознаки:

ви їсте набагато частіше, ніж потрібно;

ви їсте дуже багато, навіть коли не голодні;

ви їсте наодинці, тому що переживаєте почуття незручності;

після нападів переїдання вас мучить відчуття провини;

ви об`їдаєтеся, принаймні, 2 рази в тиждень протягом 6 місяців.

Фахівці вважають, що порушення харчових звичок, що виражається в нападах переїдання, не таке серйозне, як булімія і анорексія. Проте наслідки переїдання можуть бути дуже серйозними. Такі люди бувають огрядними, вони частіше страждають хворобами серця, діабетом і іншими захворюваннями. У них частіше буває депресія, що вимагає втручання лікаря. Для лікування цього стану зазвичай використовують комбіновану терапію, встановлюють психологічну причину переїдання, дають рекомендації по відновленню здорових харчових звичок і іноді призначають ліки від депресії і стану тривоги. Ще одне зауваження, якщо напади переїдання слідують один за іншим, і ви намагаєтеся позбавитися їжі, викликаючи у себе блювоту, якщо ви зловживаєте послаблюючими засобами і надмірно захоплюєтеся фізичними вправами, можливо, у вас булімія.

Якщо ви схильні до нападів переїдання, спробуйте відновити контроль над собою, скориставшись наступними рекомендаціями.

Кращий спосіб харчування полягає в тому, щоб вибрати для себе збалансовану дієту і дотримуватися її все життя. Якщо ви одержуєте всі необхідні поживні речовини, ваш організм буде задоволений, і, можливо, вам не захочеться об’їдатися.

Присмачуйте їжу спеціями. Робіть це, прислухаючись до своїх смаків. Гаряча і гостра їжа швидше вгамовує голод. Спеції прискорюють обмін речовин, сприяючи швидшому спалюванню калорій.

Якщо ви відчуваєте, що насувається напад переїдання, щосили прагніть утриматися від їжі протягом 20 хвилин. За наслідками дослідження виявилось, що за цей час прагнення їсти зазвичай зникає. Лікарі рекомендують відправитися погуляти або відвернутися будь-яким іншим чином, поки не закінчиться критичний час.

Встановіть, що викликає у вас нестримне бажання поїсти – запах попкорна, шипіння гарячих сосисок, і постарайтеся уникати їх.