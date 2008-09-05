Ацетонічна блювота у дітей

Ацетонічна блювота – це захворювання, яке виявляється у вигляді періодичної нестримної блювоти. Це захворювання головним чином виявляється у дітей до семи років. Давайте поговоримо про те, чим викликано це захворювання, а також чи можна попередити напад.

«Винуватцями» виникнення цього захворювання є кетонові тіла. Якщо кетонових тіл в крові стає дуже багато, то організм, прагнучи позбавитися їх надлишків, викликає блювоту.

Кетонові тіла – це особливі хімічні сполуки, які утворюються в печінці з харчових речовин, що поступають в організм. Утворенню цих тіл сприяють практично всі жири і деякі білки. Але при збалансованому харчуванні подібних проблем можна уникнути. Кетонові тіла в невеликій кількості потрібні організму, оскільки вони служать джерелом енергії, але у великій кількості вони надають на центральну нервову систему і інші органи токсичну дію. А блювота – це, відповідно, один з проявів подібної інтоксикації.

Найчастіше «перевантаження» кетоновими тілами відбувається через переважання в раціоні жирної їжі. Тому, основною причиною такої блювоти є нераціональне харчування. Вся річ у тому, що в дошкільному віці здатність засвоювати жири у організму знижена і напади ацетонічної блювоти може викликати навіть одноразове перегодовування жирною їжею.

Саме з цієї причини дітям, що страждають зайвою масою тіла, ризиковано проводити розвантажувальні дні або, ще гірше, голодування, без постійного нагляду лікаря.

Достатньо часто причиною нападу можуть бути простудні захворювання.

Багатократна блювота дуже сильно ослабляє дитину. Крім того, кетонові тіла подразнюють нирки.

Якщо дитина залишається протягом декількох днів, без кваліфікованої медичної допомоги, то вона швидко слабіє, що може привести до ацетонічної коми.

Напад блювоти можна попередити. Для цього уважно придивитеся до дитини.

Якщо малюк скаржиться на нудоту, болі в животі, млявість, то це, швидше за все, симптоми блювоти, що наближається. Тривожним сигналом є і те, якщо з рота дитини пахне ацетоном. Дайте дитині випити чашку не гарячого солодкого чаю.

Пити дитина має невеликими ковтками, оскільки інакше це може тільки спровокувати блювоту. З чаєм бажано з`їсти білий сухар або скибочку білого хліба.

Для попередження нападу рекомендовано пити мінеральні води, а якщо їх немає, то 1% розчин харчової соди (половина чайної ложки на один стакан води).

Якщо дитина до моменту нападу не відмовляється від їжі, то дайте їй картопляного пюре без масла, знежиреного кефіру, ложку меду або фруктове пюре.

Спровокувати напад може також перевтома, стрес, нервова напруга. При появі скарг дайте малюкові смекту, фосфалюгель.