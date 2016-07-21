Проект будівництва ОХМАТДИТу скориговано: вартість значно зросла

Як повідомили УНІАН у МОЗ, потреба коригування зумовлена змінами основних техніко-економічних показників проекту будівництва. Зокрема, змінами до завдання на проектування передбачено заміну киснево-газифікаційної станції з підключенням до неї НДСЛ «Охматдит», прокладання зовнішніх мереж лікувального газопостачання, влаштування інженерних мереж зовнішньої дощової каналізації, влаштування дахової котельні. Згідно з документом, загальна кошторисна вартість скоригованого проекту будівництва становить 3 224 920,036 тис. гривень.

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Зміна вартості проекту будівництва пов’язана із значним збільшенням вартості матеріалів та як інженерного, так і медичного обладнання через значне збільшення курсу іноземних валют. Крім того, за період будівництва було внесено зміни в систему оподаткування – замість нульової ставки ПДВ на вироби медичного призначення було введено ставку оподаткування ПДВ у розмірі 7% від вартості виробів медичного призначення.

Проект зазначеного розпорядження погоджено із зауваженнями Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, без зауважень Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Під час наради узгоджували позиції також з представниками Державної фінансової інспекції України та Міністерства фінансів України.

Документ буде винесено на розгляд Уряду на найближчому засіданні.

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Проект «Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» по вул. Чорновола, 28/1, у Шевченківському районі міста Києва» затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 р. № 1280-р. Зазначений проект будівництва був розроблений ТОВ «Укрпрофмед» та рекомендований до затвердження державним підприємством «Укрдержбудекспертиза» Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

7 липня 2016 р. ДП «Укрмедпроектбуд» МОЗ України, що виконує функції замовника проекту щодо будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ «Охматдит», було отримано позитивний експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертиза» щодо розгляду скоригованого зазначеного проекту.