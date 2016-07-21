У МОЗ відбулися перемовини з представниками приватних клінік Турції

Як повідомили УНІАН у МОЗ, сторони обговорили можливості для співпраці у галузі охорони здоров’я, зокрема, залучення турецьких клінік до лікування громадян України в рамках державної програми КПКВК 2301360 «Лікування громадян України за кордоном».

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Координатор міжнародних зв’язків Мустафа Оздемір презентував напрями та принципи роботи групи лікарень «ЛОКМАН ХЕКІМ». Серед актуальних напрямів, зокрема, це онкологія, дитяча онкологія та онкогематологія. Також турецькі колеги запропонували гнучку систему знижок у разі налагодження двостороннього співробітництва.

Роман Ілик підтвердив зацікавленість України у такому співробітництві та, у свою чергу, ініціював підписання двостороннього договірного документу. Після вивчення документів турецькою стороною буде підписано меморандум про подальшу співпрацю.

Нагадаємо, за кордон громадян України направляють для отримання медичної допомоги у разі неможливості її надання в умовах закладів охорони здоров'я України. Це пацієнти в основному з онкогематологічними, онкологічними, нейрохірургічними, кардіохірургічними захворюваннями та вродженими аномаліями розвитку.

За наявності належним чином оформлених документів, питання направлення хворого на лікування за кордон розглядається Комісією МОЗ України. Рішення про доцільність лікування за кордоном приймається у кожному конкретному випадку, проте не залежить від віку, статі, соціального походження, майнового стану, місця проживання та інших ознак пацієнта.