Американці масово вживають опіоїдні наркотики

Американські учені з`ясували, що кожен окремо взятий тиждень більше 10 мільйонів американців вживають опіоїдні наркотики як за медичними показаннями, так і без них. Причому більше чотирьох мільйонів вживає їх регулярно – не менше п`яти днів на тиждень протягом не менше чотирьох тижнів. Дослідники з Центру епідеміології Слоуна при університеті Бостона провели телефонне опитування 19 150 випадково вибраних громадян США у віці 18 років і старше в період з лютого 1998 по вересень 2006 року. Їх цікавила інформація про будь-які медичні і немедичні препарати, прийняті людиною за сім днів, а також про мету прийому, шлях введення, частоту і загальну тривалість вживання препаратів.

З`ясувалося, що 2% опитаних вживають опіати на регулярній основі (не менше п`яти днів на тиждень протягом не менше чотирьох тижнів), а ще 2,9% - епізодично. Регулярний прийом частіше зустрічається у жінок і латиноамериканців, його частота підвищується залежно від віку і зменшується залежно від рівня освіти. Майже половина вживає опіати впродовж двох і більше років, близько однієї п`ятої – п`ять і більше років.

Екстраполюючи результати опитування на доросле населення США в цілому, дослідники дійшли висновку, що кожен окремо взятий тиждень понад 10 мільйонів жителів країни вживають опіоїдні наркотики, з них більше 4,3 мільйонів – регулярно. За словами керівника роботи Джудіт Парселлз Келлі (Judith Parsells Kelly), одержані дані красномовно свідчать про необхідність посилення контролю за зловживанням цими препаратами.

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