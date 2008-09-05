Контактні лінзи сприяють розвитку грибкових захворювань

Медики США відзначають зростання кількості випадків грибкових захворювань очей, які вражають здорових людей, що використовують м`які контактні лінзи. Збудником захворювання є грибок fusarium, природним місцем існування якого є грунт і рослинний матеріал в тропіках і субтропіках. За словами американського оптометра Артура Епштейна, нова інфекція менш заразлива, аніж звичайний вірус. У деяких кліматичних поясах спори fusarium зустрічаються практично повсюдно, проте впродовж довгого часу медики вважали, що організм здорової людини здатний ефективно чинити опір його проникненню.

Останнім часом, проте, число випадків важкої поразки очей, викликаних хвороботворним грибком, значно зросло. Грибок вражає рогівку ока, викликаючи спочатку ті ж симптоми, що і звичайна інфекція. При цьому fusarium не чутливий до антибіотиків, які використовують при лікуванні захворювань, викликаних вірусами або бактеріями. Якщо природа захворювання не буде встановлена вчасно, хворий може позбутися зору.

Симптоми грибкової поразки рогівки ока - біль, роздратування, підвищена чутливість до світла, розмите зображення. Для того, щоб уникнути інфекції, медики радять ретельніше дотримуватися правил гігієни очей, не використовувати лінзи і застарілі розчини для зберігання і негайно звертатися до лікаря при появі перших ознак очної інфекції.

www.med2.ru