Новий закон забороняє ліквідацію дитячих оздоровчих закладів

Ухвалений вчора Верховною Радою закон про оздоровлення дітей забороняє ліквідацію чи перепрофілювання відповідних закладів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, на цьому наголосив міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО.

За його словами, це положення є одним за найважливіших у законі. Так, у пункті 5 статті 15 зазначено: «Засновник (власник) дитячого закладу оздоровлення та відпочинку державної чи комунальної форми власності не має права ліквідовувати його, зменшувати територію, кількість ліжко-місць, а також здавати в оренду приміщення (будівлі) для провадження не пов’язаної з оздоровленням та відпочинком дітей діяльності під час їх перебування в ньому».

Ю.ПАВЛЕНКО також повідомив, що до розробки законопроекту долучались і фахівці Мінсім’ї, які безпосередньо займаються організацією оздоровлення дітей і прекрасно знають потреби цієї сфери.

Міністр також зауважив, що законом чітко розмежовано поняття відпочинку та оздоровлення дітей. Також закон передбачає розробку державних соціальних нормативів оздоровлення та відпочинку дітей, які будуть обов’язковими до дотримання оздоровчими закладами.

Ю.ПАВЛЕНКО впевнений, що завдяки прийняттю закону та деяких підзаконних актів вдасться внормувати, а відтак і суттєво покращити роботу з оздоровлення дітей.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня Верховна Рада України прийняла закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».