Чи стануть в Україні ліки доступними?

Прес-конференція в УНІАН

Сьогодні о 14.30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: „Чи стануть в Україні ліки доступними?”. У прес-конференції візьмуть участь: голова Асоціації фармацевтів України Петро БАГРІЙ; генеральний директор ВАТ „Борщагівський фармзавод” Людмила БЕЗПАЛЬКО; голова правління ВАТ „Фармак” Філя ЖЕБРОВСЬКА; заступник генерального директора ЗАТ „Фармацевтична фірма „Дарниця” Юрій ЧЕРТКОВ. Журналістам, які бажають висвітлити прес-конференцію, необхідно акредитуватися за тел: 8-097-627-58-77, КАТКОВА Олена.

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