Експерти заявляють, що деякі київські лікарні закуповували медпрепарати з порушеннями

З початку 2016 року 13,8% процедур закупівель проведені медичними закладами Києва непрозоро.

Про це заявив на прес-конференції в УНІАН керівник відділу боротьби з корупцією центру "Ейдос" Гліб Канєвський за результатами пілотного проекту центру «Ейдос» “Місцеві бюджети під контролем громадських та пацієнтських організацій”.

«Загалом, за нашими підрахунками, 13,8% процедур закупок київськими лікарнями були проведені з технічними порушеннями. Ці помилки впливають на кінцевий результат, а саме: на якість витрачання бюджетних коштів і, відповідно, на якість медичних послуг, які надають медичні заклади», - сказав Канєвський.

За його словами, до способів, як обійти електронну систему публічних закупівель Prozorro, належать: розмитий опис предмету покупки, відсутність у переможців документів, які вимагалися на момент подачі заявки, «виписування» умов під власних постачальників. За словами Канєвського, за даними, які можна дослідити через внутрішню систему bi.prozorro, 79% закупівель мають низьку якість оголошень, а 72,5% - низьку конкурентну активність.

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Координатор напрямку реформування публічних закупівель Transparency International Україна Віктор Нестуля зазначив, що за період дії пілотного проекту було оголошено близько 13 тис. торгів на 360 млн грн. У пілотному проекті з медичних установ Києва взяли участь 93 заклади. «Вони вже завершили підписання контрактів, по деяких вже відбулися проплати, близько 7 тис. 300 тендерів на 200 млн грн. Потенційно зекономили 39 млн, або 20% від очікуваної вартості», - сказав він.

За його словами, на 13 тис. тендерів було подано 210 скарг. «Майже половина всіх претензій, які висуває учасник до київських медичних установ-замовників, вирішується замовниками і учасниками безпосередньо», - сказав Нестуля.

Загалом з початку 2016 року через систему електронних закупівель Prozorro медичними закладами Києва було проведено 4 тис. 109 тендерів. Загальна сума контрактів, укладених за результатами закупівель, становить 53,8 млн грн, потенційна економія становить 25,6 млн грн, або 20,77%, середня кількість пропозицій в 1 процедурі становить 2,74.

Експерт центру «Ейдос» Ольга Зеленяк навела приклади обходу системи. Так, за її словами, Київський міський клінічний онкологічний центр під час закупівлі професійних німецьких швабр Vermop зазначив, що предметом закупівлі є «пристрій з утримувачем та насадкою». Пропозицію в зазначеному тендері подав лише один учасник. «50 «пристроїв» було придбано за 123 тис. грн. (2,5 тис. за швабру). Такий нечіткий опис предмету закупівлі вводить в оману учасників і знижує конкурентність», - сказала Зеленяк.