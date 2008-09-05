Астма: хвороба наступає

Астма відрізняється від хронічного бронхіту і емфіземи тим, що її симптоми присутні не завжди, а виявляються нападоподібно і носять оборотний характер.

Під час нападу астми дихальні шляхи звужуються, їх стінки товщають через запалення, а в дихальних шляхах накопичується мокрота. В результаті дихальні шляхи виявляються заблокованими, у вас з`являється відчуття, що ви вмираєте від задухи. Але після нападу дихальні шляхи зазвичай повертаються до норми. На жаль, напади, які повторюються призводять до того, що дихальні шляхи ушкоджуються настільки, що повернення до норми не відбувається.

Трапляється, що в одній сім`ї є декілька хворих астмою. Можливо, у деяких людей існує схильність до розвитку астми, але лікарі вважають, що астма з`являється в результаті запалення дихальних шляхів.

Механізми розвитку захворювання недостатньо ясні. Іноді запалення викликається алергенами, які потрапляють в дихальні шляхи разом з повітрям. Іноді шкідливу дію мають чинники, присутні на робочому місці. Існує безліч агентів, які можуть підвищити чутливість дихальних шляхів і привести до розвитку астми. Часто причина астми так і залишається невстановленою. Але абсолютно очевидно, що астма, з кожним роком стає все більш небезпечним захворюванням, число хворих збільшується. Щорічно від астми вмирають близько 5 000 чоловік, і з віком небезпека зростає.

Причини розповсюдження астми і те, чому вона стає все небезпечнішою, все ще залишаються нез`ясованими. Спровокувати напад астми можуть дуже багато речей: алергени, сигаретний дим і інші подразники, вірусні інфекції дихальних шляхів і печія, яка може викликати кашель і спазми легенів. Навіть сильні емоції і перенапруження при виконанні фізичних вправ, особливо в холодну погоду, можуть привести до біди.

Перші симптоми розвитку астми або її повернення можуть бути схожими на симптоми звичайних інфекцій дихальних шляхів. Якщо у вас з`являється задишка, відчуття тяжкості в грудях, хрипи, негайно зверніться до лікаря.

Якщо у вас виявили астму, вам можуть призначити ліки для зняття симптоматики. Найефективнішими засобами, що зменшують набрякни і що полегшують дихання, є інгалятори, що містять кортикостероїди. Безрецептурні препарати рідко мають помітну дію.

Астма не відноситься до захворювань, які можна лікувати самостійно. Це дуже серйозне захворювання. Ось що пропонують робити фахівці, щоб не допускати розвитку нападів.

Боріться із забруднюючими речовинами. Існують дані, що свідчать про те, що жителі районів, які особливо страждають від забруднення навколишнього середовища, частіше страждають від захворювань дихальних шляхів, у тому числі і астми. От чому ви повинні уникати сильно забруднених місць, наприклад промислових районів і шосейних доріг. Поцікавтеся, наскільки забруднене повітря там, де ви живете і працюєте.

Дихайте через шарф. Холодне сухе повітря може привести до звуження дихальних шляхів, викликати появу задишки, кашлю і хрипів в грудях. Що робити? Носіть шарф, яким ви можете прикривати рот і ніс в холодну погоду. І прагніть дихати через ніс. Тоді повітря, проходячи через ніс, зігріється і стане вологішим перш, ніж потрапить в легені.

Правильно вибирайте ліки. Для лікування астми використовуються протизапальні препарати, що пригнічують запалення дихальних шляхів, наприклад, стероїди, а також бронходилятори, що розширюють дихальні шляхи. Але деякі люди користуються тільки бронходиляторами. Лікарі радять поєднувати лікування з протизапальними засобами. У поєднанні вони полегшують симптоми, зменшують число гострих нападів, які інакше потребували б лікування в лікарні і більшої дози бронходиляторів, і, як сподіваються лікарі, запобігають поступовому розвитку необоротних змін.