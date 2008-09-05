Спорт розвиває головний мозок

Група психологів з університету Чікаго в ході нового дослідження виявила, що фізичні вправи і навіть спостереження за ними дозволяють розвивати головний мозок.

Під час дослідження вчені порівнювали активність мозку у хокеїстів, їх уболівальників, а також людей, які ніколи цим видом спорту не цікавилися.

Виявилось, що під час бесід про хокей у хокеїстів і їх уболівальників значно підвищувалася активність зони головного мозку, яка відповідає за планування і контроль фізичних дій. Тоді як у людей, що не цікавляться спортом, такого явища зафіксовано не було.

Психологи вважають, що мозок здатний навчатися віддавати потрібні команди тілу навіть в тих ситуаціях, коли його власник не діє самостійно. Це відкриття здатне привести до певних змін в методах підготовки людей, пов`язаних з фізичною діяльністю.

korrespondent.net