Порушення сну спостерігаються у 45% населення земної кулі

Уві сні людина проводить близько третини свого життя. Повноцінний сон - не тільки необхідна умова здорового існування, але й показник здоров`я. "Ідеальним" сном вважається такий, при якому процес засипання протікає швидко, а його тривалість і глибина достатні для забезпечення хорошого самопочуття і бадьорості після пробудження.

Проте вчені б`ють тривогу - з кожним роком число людей, які ночами не можуть заснути, росте! За їхніми прогнозами, надалі безсоння загрожує перетворитися на масовий нервовий розлад, адже порушення сну сьогодні спостерігаються у 45% людської популяції, понад 26% наших співгромадян страждають на ті чи інші його порушення. У Європі взагалі безсоння вважається серйозною хворобою (нею страждає кожен п`ятий). На Заході діє вже понад 600 сомнологічних центрів, що займаються проблемами сну

Причиною поганого сну можуть бути особисті неприємності, погіршання здоров`я, проблеми з дітьми, втома і неспокої, пов`язані з роботою і домашнім господарством. Навіть використання стільникового телефону перед сном може стати причиною безсоння. А, можливо, це зайва випита кружка мійного чаю чи кави. Ще однією причиною може бути ваш шлунок. А точніше те, що ви їли перед сном.

Жирна та ситна їжа буде довго перетравлюватися, що не дасть вам можливості швидко заснути. В той же час лягати спати голодним теж не годиться. Більш за все це стосується тих, хто полюбляє сидіти на дієтах. Не знущайтеся над своїм організмом, яблуко, яке ви з`їсте перед сном, лише піде вам на користь і допоможе швидше заснути.

20minut.ua/news