МОЗ про стан підготовки шкіл та садочків до нового навчального року

Проблемам готовності навчальних закладів до нового 2008/2009 навчального року була присвячена селекторна нарада представників Санслужб України за участі Міністра охорони здоров`я України Василя Князевича. У вступному слові пан Князевич наголосив, що дані медичної статистики неухильно свідчать про негативну динаміку щодо погіршення здоров`я дитячого населення, тож заходи по забезпеченню вимог санітарного законодавства в навчальних закладах потребують особливої уваги.

У порівнянні з 2000 роком поширеність захворювань серед дітей від 0 до 14 років зросла на 14,3 %, а серед дітей 15-17 років - на 26,1 %. При цьому, у структурі поширеності захворювань дітей всіх вікових груп на першому місці знаходяться хвороби органів дихання (0-14 років - 52,7% та 15-17 років -33,6%), другому - травлення (7,3 і 10,0 відповідно). Трете, четверте і п`яте місця у дітей 0-14 років припадає на хвороби ендокринної системи, шкіри та підшкірної клітковини, інфекційні та паразитарні хвороби ( 4,7, 5,0 і 3,7 % відповідно), а у дітей 15-17 років - хвороби кістково-м`язової, ендокринної та нервової систем (8,6, 7,6 і 5,8 %).

Впродовж останніх п`ятнадцяти років в 3,3 рази збільшилась поширеність хвороб ендокринної системи та розладів живлення, майже втричі - новоутворень, в 2 рази - хвороб кістково-м`язової, сечостатевої систем, хвороб крові та кровотворних органів.

Значний вплив на формування здоров`я підростаючого покоління мають умови перебування та організація навчання і виховання дітей у навчальних закладах. За повідомленнями з регіонів, з першого вересня за шкільні парти сіли більше першокласників, ніж минулого року. Так, до київських шкіл прийдуть близько 22 тисяч шестирічок, тобто на 6 % більше. Виникає питання щодо спроможності існуючої мережі загальноосвітніх навчальних закладів забезпечити оптимальні умови виховання і навчання дітей. Аналогічний стан справ і у системі дошкільного виховання, де у минулому було допущено значне скорочення мережі дошкільних навчальних закладів. Поступове зростання народжуваності вимагає збільшення кількості дошкільних навчальних закладів. При цьому у закладах не повинен бути знижений рівень безпеки для життя і здоров`я дитини, рівень умов для гармонійного фізичного і психічного розвитку дитини під час виховання і підготовці до навчання у школі.

Виступаючи на нараді, в.о. першого заступника міністра, головного державного санітарного лікаря України Анатолій Пономаренка поінформував, що впродовж останніх шістнадцяти років мережа дошкільних навчальних закладів зменшена на 8347 (з 23652 в 1992 до 15305 у 2008 році). Проте охоплення дітей дошкільним вихованням збільшилось до 56 % (2000 р. - 40 %) і майже дорівнює рівню охоплення 1990 року (57 %). Незважаючи на поновлення роботи окремих дошкільних навчальних закладів (247 у 2007 році), минулого року відкрито 114 закладів у пристосованих приміщеннях, при відкритті 8 новозбудованих. Таким чином, охоплення дітей дошкільними навчальними закладами забезпечується за рахунок перевантаження груп. За даними Міністерства освіти, найбільші рівні перевантаження груп у зареєстровані у м. Одесі (158 дітей виховуються на 100 місцях), м. Ужгород (147), м. Тернополі (143), м. Донецьку (139 дітей).

З метою забезпеченні дітей дошкільною освітою Міністерством освіти і науки розроблено проект Положення про дошкільний навчальний заклад-центр розвитку дитини, доопрацьований Міністерством охорони здоров`я. Цим документом планується дозволити відкривати групи, гуртки, курси з підготовки дітей дошкільного віку до навчання у школі при навчальних закладах або в інших приміщеннях, при дотриманні вимог санітарного законодавства. Аналогічно в пристосованих приміщеннях розпочалось відкриття у сільській місцевості шкіл-родин. Така ситуація потребує посиленого державного санітарно-епідеміологічного нагляду з боку спеціалістів з гігієни дітей та підлітків.

За статистичними даними, значна частина загальноосвітніх навчальних закладах України розташована у сільській місцевості (68,6 %). Дітей сільської місцевості обслуговують більшість шкіл І ступеня (92,4 %), І-ІІ ступеня (90,6 %), І-ІІІ (59,1 %) і навчально-виховних комплексів (67 %). Більша частина шкіл ІІ-ІІІ ступеню (89,6 %), гімназій (99,2), ліцеїв (91,6) і колегіумів (79,1) здійснюють освітню діяльність в міській місцевості.

Фахівці СЕС відзначили низку грубих порушень вимог санітарного законодавства щодо умов виховання та навчання в окремих навчальних закладах. Так, небезпечною для життя залишається загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 41 смт. Брюховичи м. Львову, територія якої поділена діючою залізничною колією, перегон Дубляни-Рясне-2 (діти щоденно багаторазово її переходять). Впродовж десяти років не поновлено будівництво нової школи, що тривало у 1992-1998 рр. Таким чином, питання не вирішується місцевою владою, і небезпека зберігається.

У частині шкіл країни у аварійний стан прийшли окремі навчальні приміщення. Так, державною санепідслужбою Івано-Франківської області заборонено експлуатацію аварійних майстерень, спортивних і актових залів в 9 загальноосвітніх навчальних закладах (сс. Кроилос, Годи-Добровідка, Дебеславці, Спас, Лука, Середнє, Борщів, Хлібичин, Троїця). У Львівській області заборонено експлуатацію аварійних приміщень частини корпусів 8 загальноосвітніх шкіл, у тому числі 4 шкіл І-ІІ ступеня (сс. Верен, Новини, Вороблячин, Нижня Яблунька) і 4 шкіл І-ІІІ ступеня (сс. Нежухів, Либохора, Дубаневичи, Забужжя). Значної уваги потребують навчальні заклади, що були підтоплені влітку поточного року, а саме у Закарпатській (3 дошкільні навчальні заклади сс. Р. Поле, Луг, Крива і 1 загальноосвітня школа с. Грушово), Львівській (24 загальноосвітні навчальні заклади), Івано-Франківській (45 загальноосвітніх шкіл), Тернопільській (2 школи сс. Устя Зелене, Устечко і 2 дошкільних навчальних закладів сс. Синьків, Устяі), Чернівецькій (26 дошкільних і 17 загальноосвітніх навчальних закладів) областях.

За оперативними даними державної санітарно-епідеміологічної служби, матеріально-технічна база загальноосвітніх навчальних закладів України залишається недостатньою. Планові завдання з підготовки до роботи в новому навчальному році виконуються не у повному обсязі, лише пункти, що не потребують суттєвих матеріальних витрат (60-75 %). Сьогодні, 5% (512) загальноосвітніх навчальних закладів не відповідають санітарним нормам за площею і набором приміщень (у Чернівецькій області - 8,4 % закладів, Тернопільській - 7,7, Закарпатській - 6,9, Івано-Франківській - 6,1, Вінницької - 3,4 тощо). Кожний десятий заклад (2019) потребує проведення капітального ремонту і реконструкції (Харківська область - 20,1 %, Кіровоградська - 17,6 %, Закарпатська - 17,1 % тощо).

Вкрай незадовільний матеріально-технічний стан шкіл-інтернатів. Наприклад, у Житомирській області потребують капітального ремонту 7 шкіл-інтернатів, Запорізькій - 9 тощо. У Вінницькій області одночасно з капітальним ремонтом необхідно передбачити реконструкцію 83 (8,3%) загальноосвітніх навчальних закладів, з них 53 розташовані у сільській місцевості, у Івано-Франківській - 86 (11,2 %) закладів, у тому числі 75 сільських.

Загальноосвітня школа-інтернат з поглибленим вивченням трудового навчання Тернопільської області працює без гарячої води у душових і умивальних, із закритим на ремонт впродовж трьох років спортивним залом. На ремонт закрито спортивний зал у Заліщицькій школі-інтернаті. Потребують капітального ремонту мережі водопостачання і каналізування у Гримайлівській санаторній школі-інтернаті, а також у Струсівській школі-інтернаті для дітей с серцево-судинною патологією.

В Запорізькій області впродовж восьми років реконструюється і капітально ремонтується Полтавська школа-інтернат Гуляйпільського району. При цьому, через грубі порушення санітарного законодавства державною санітарно-епідеміологічною службою не погоджено проект реконструкції (планові строки закінчення робіт минули у 2003 році).

Недостатньо вирішуються питання забезпечення учнів загальноосвітніх навчальних закладів доброякісною питною водою. Сьогодні, не забезпечені централізованим або локальним водопостачанням близько 22 % загальноосвітніх навчальних закладів країни, сільські (Вінницька область - 283 (28 %), Івано-Франківська - 166 (21,6 %), Львівська - 36, (2,6 %) тощо). Так, у Львівській області, останніми роками Золочівською, Сколівською райдержадміністраціями зовсім не виділялись цільові кошти на фінансування будівництва локальних джерел водопостачання у 21 (34,4 %) і 11 (14,5 %) школах відповідно.

Окремі школи працюють на привозній воді (Дніпропетровська область - 91 загальноосвітній навчальний заклад, Одеська - 73, Житомирська - 16 тощо). До 40 % ( 8246) закладів каналізовані на вигріб, а 5,2 % (1082) - не каналізовані навіть на вигріб. Так, каналізовані на вигріб 711 (71 %) загальноосвітніх навчальних закладів Вінницької області, 388 (50,5 %) закладів Івано-Франківської області. З пічним опаленням працюють 12,0 % (2487) закладів України (Вінницька область - 204, Івано-Франківська - 134, Львівська - 35, Волинська - 31 тощо).

В порушення ст. 20 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя України" у частині навчальних закладів: недостатньо території та кількості майданчиків, рекреаційних зон; відсутній необхідний набор навчальних приміщень і рекреацій; недостатньо навчальних площ і кубатури навчальних приміщень; значно знижено рівень природного та штучного освітлення на робочих місцях; недостатня вентиляція; навчальні приміщення обладнані без врахування анатомо-фізіологічних особливостей дітей. В закладах зберігається дефіцит дитячих і шкільних меблів, спортивного інвентарю і обладнання тощо.

В 12,2 % загальноосвітніх навчальних закладах відсутні спортивні майданчики і стадіони (Івано-Франківська область - 90 (11,7 %) тощо). В 24,8 % закладів немає спортивних залів, спортивних та ігрових кімнат (Івано-Франківська - 192 (25 %) заклади тощо). В закладах зберігається дефіцит учбових меблів - 50-75% (Закарпатська область - 54 %, Івано-Франківська - 47 %, Запорізька - 50 тощо).

Порушення вимог санітарного законодавства реєструються при обладнанні та експлуатації частини кабінетів комп`ютерної техніки, майстерень (9,3 %).

Негативний вплив на стан фізичного і психічного здоров`я дітей здійснює значне навчальне навантаження впродовж дня та тижня, що нерідко посилюється незадовільним мікрокліматом у колективі, а також недостатнім харчування дитини під час навчального процесу.

Частина сільських шкіл працюють без харчоблоків. Окремі харчоблоки не відповідають вимогам санітарного законодавства за площею і набором приміщень, працюють без холодної протічної води (Вінницька область - 101 (10 %) загальноосвітніх навчальних закладів, Івано-Франківська - 109 (14,2 %) тощо).

За результатами лабораторних досліджень щодо безпеки харчування для здоров`я дітей, державною санітарно-епідеміологічною службою встановлено, що у загальноосвітніх навчальних закладах було виготовлено 2,8 % готових страв з бактеріологічним забрудненням (м. Київ - 8,7 %, Рівненська область - 6,3%), а в 10,6 % страв встановлено зниження енергетичної цінності у порівнянні з меню-розкладом. Крім того, у загальноосвітніх навчальних закладах не проводиться штучна С-вітамінізація готових страв, що не дозволяє підтримувати на необхідному рівні резистентність дітей до простудних хвороб. Умовно-патогенну і санітарно-показову мікрофлору було знайдено в 3,6 % змивів з рук і санітарного одягу працівників їдалень(харчоблоків, буфетів), кухонного та столового посуду, технологічного обладнання (Вінницька область - 6,8 %, м. Київ - 7,6).

Впродовж минулого навчального року, державною санітарно-епідеміологічною службою накладено 12831 штраф на осіб відповідальних за додержання вимог санітарного законодавства, що на 14 % перевищує кількість штрафів у минулому році. Винесено 8918 постанов про тимчасове припинення експлуатації загальноосвітніх навчальних закладів (на 18,2 % більше). Постійно припинено експлуатацію 32 закладів (2006/2007 рік - 102), у тому числі у Вінницькій - 21, Львівська - 5, Черкаська - 4, м. Київ - 2. За порушення вимог санітарних норм усунуто від роботи 17269 працівників закладів (2006/2007 рік - 16068). Накладено 30 фінансових санкцій (Львівська область - 28, Черкаська - 2).

Впродовж 2007/2008 навчального року виникли 9 спалахів гострих кишкових інфекцій в дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах семі областей (Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Рівненської, Черкаської), під час яких потерпіло 156 осіб, утому числі 127 дітей. Так, у дошкільному навчальному закладі Донецької і загальноосвітній школі-інтернаті Запорізької областей захворіли на дизентерію Зонне 64 дитини та 8 дорослих. Причинами спалахів стали грубі порушення протиепідемічних заходів працівниками закладів.

Після повені залишаються закритими: 2 дошкільні навчальних заклади Закарпатської області (сс. Луг, Крива); 7 загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступеня Івано-Франківської області (сс. Годи-Добровідка, Дебеславці, Спас, Лука, Середнє, Борщів, Хлібичин, Троїця); 2 дошкільних навчальних закладів Тернопільської області (с. Устя, смт. Коропець); 11 дошкільних навчальних закладів Чернівецької області.

Всі зазначені факти доведені представниками санслужб до відома місцевої влади, у компетенції якої і знаходиться вирішення зазначених проблем. Крім того, рекомендовано посилити контроль за виконанням постанови державного санітарного лікаря України від 02.09.2004 № 28 "Про заходи щодо забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя учнів загальноосвітніх навчальних закладів".