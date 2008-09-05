Провідні українські фармацевтичні компанії готові знизити ціни на свої ліки

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив президент Асоціації фармацевтичних виробників України Петро БАГРІЙ.

За його словами, 3 вересня на спеціальній нараді у Кабінеті міністрів прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО запропонувала запровадити систему, коли держава відшкодовуватиме вартість життєво важливих ліків для соціально незахищених верств населення. “Відтак, вартість медпрепаратів можна буде значно знизити”, – зауважив П.БАГРІЙ.

Він також наголосив, що, за статистичними даними, більшість українців користується медикаментами вітчизняного виробництва. “Вони значно дешевші від зарубіжних аналогів, проте не поступаються якістю, позаяк 70% українських ліків виробляються за європейськими стандартами якості - GMP (належної виробничої практики)”, – сказав П.БАГРІЙ. Принагідно він нагадав, що фармпідприємства, які входять до Асоціації фармацевтичних виробників України, виробляють 75-80% усіх вітчизняних ліків.

Водночас генеральний директор ВАТ “Фармак” Філя ЖЕБРОВСЬКА зауважила, що зниженню вартості українських ліків сприятиме також низка заходів Міністерства охорони здоров’я, Кабінету міністрів та інших державних інституцій, а саме - впровадження стандартів щодо виробництва, контролю якості, системи реєстрації лікарських засобів. Особливої уваги, на її думку, потребує впровадження формулярів лікування, де буде вписано, якими саме препаратами слід лікувати пацієнтів.

Генеральний директор ЗАТ НВЦ “Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод” Людмила БЕЗПАЛЬКО наголосила, що система заходів, яку планує впровадити Кабмін, уже сьогодні відпрацьовується і найближчими днями буде прийнята. ”Якщо будуть прийняті заходи, які обіцяє держава, ми згодимося на задекларовану стандартну ціну. Тоді, нарешті, можна говорити про повне державне забезпечення лікування українців, безоплатність української медицини або вводити страхову медицину”, – сказала Л.БЕЗПАЛЬКО.

Аналізуючи ситуацію на українському фармацевтичному ринку, вона зазначила, що у 2007 році середня ціна українських ліків становила 3,2 грн., а іноземних – 16,5 грн. “Зауважу, що у поняття "іноземні ліки" входять препарати, вироблені і відомими фармфірмами, і третіми країнами світу, де є чимало питань щодо їхньої якості”, – наголосила Л.БЕЗПАЛЬКО.

Водночас вона відзначила, що провідні українські фармацевтичні підприємства не за те, щоб встановити монополію на використання українських ліків. “Ми за такі правила, щоб не було ситуації, коли в Україну ввозять ліки у 5-6 разів дорожче. Для цього і має бути становлена стандартна ціна”, – наголосила Л.БЕЗПАЛЬКО.

На думку заступника генерального директора ЗАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця” Юрія ЧЕРТКОВА, сьогодні в Україні досить складно боротися з імпортерами. “У них досить потужна маркетингова служба. Нині добре продається те, що добре рекламується. За відсутності формулярної системи переконати людину купити ті чи ті ліки дуже просто. Натомість вітчизняна лікарська продукція має таку ж високу якість, і вироблена за стандартами GMP”, – вважає він.

Він також наголосив, що обов’язково мають бути стандарти терапії і державні замовлення.

“Якщо у нас будуть замовлення від лікарень (хоч би вони пропонували найменшу ціну), ми би згодилися на зниження вартості. Нині лікарні закуповують 85% дороговартісних імпортних ліків. Не дивно, що грошовий ресурс швидко закінчується, і лікарні вже не мають ліків для пацієнтів”, – зазначив Ю.ЧЕРТКОВ.

Довідка УНІАН. Асоціація фармацевтичних виробників України об`єднує провідні вітчизняні підприємства: Корпорація "Артеріум", ЗАТ НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", ВАТ "Фармак", ТОВ "Фарма Старт", ВАТ "ІнтерХім" та інші.

Асоціація створена з метою інтеграції зусиль виробників на підвищення ефективності використання їх професійного, практичного та наукового потенціалу, матеріальних і фінансових ресурсів для вдосконалення фармацевтичного ринку України і якомога більшого задоволення потреб населення України лікарськими засобами.

Асоціація створює, підтримує і захищає інтереси сучасної української фармацевтичної промисловості, здатної забезпечувати стратегічну незалежність України в питаннях задоволення потреб населення необхідними, доступними, ефективними лікарськими засобами. Об`єднавшись в Асоціацію, виробники можуть вести конструктивний діалог з державними структурами не лише як виконавці, а як повноправні учасники вдосконалення систем охорони здоров`я.

За умов сучасних трансформаційних процесів, що відбуваються у світовій та вітчизняній фармації, особливого значення набуває формування національної лікарської політики, яка повинна реалізувати глобальні цілі, зокрема, доступність, якість ліків та їх раціональне застосування.