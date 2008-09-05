Цього літа в Україні було оздоровлено більше 3 мільйонів дітей

Цього літа в Україні було оздоровлено 3 мільйона 83 тисячі дітей. Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, такі дані оприлюднив міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО.

Він зауважив, що в планах міністерства було оздоровити до 3 млн. дітей.

Також Ю.ПАВЛЕНКО повідомив, що на забезпечення оздоровлення дітей було направлено 1 млрд. 18 млн. 499 тис. 590 грн. Попередній прогноз щодо залучення коштів, як з державного бюджету, так і з позабюджетних джерел, становив близько 900 млн. грн.

Ю.ПАВЛЕНКО нагадав, що на початку літа Президент України Віктор ЮЩЕНКО видав Указ «Про літнє оздоровлення та відпочинок дітей, учнівської та студентської молоді у 2008 році». В Указі глава держави поставив центральним і місцевим органам виконавчої влади чіткі завдання щодо оздоровлення, підвищив рівень відповідальності за організацію процесу оздоровлення.

Ю.ПАВЛЕНКО повідомив, що завдяки комплексу організаційних заходів вдалося зменшити кількість травматичних або трагічних випадків в дитячих оздоровчих закладах. Постійно діє Комісія, до складу якої увійшли працівники Мінсім’ї, Генеральної прокуратури України, місцевих органів виконавчої влади та інших зацікавлених відомств, працює «гаряча лінія» Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту щодо оздоровлення. Завдяки усім цим заходам протягом літнього періоду спостерігалась тенденція до покращення якості оздоровлення.

Ю.ПАВЛЕНКО зазначив, на сьогодні забезпечено оздоровлення 13 тис. 982 дітей з шести західноукраїнських областей, що постраждали від повені, та 193 дитини з Грузії.

Міністр також наголосив, що влітку постійно проводились перевірки умов перебування дітей у закладах, і в усіх зафіксованих порушеннях стандартів оперативно приймались жорсткі рішення щодо усунення недоліків.