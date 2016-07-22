СБУ виявила розкрадання 9,2 млн грн на закупівлях обладнання та добудові "Охматдиту"

Співробітники Служби безпеки України виявили розкрадання чиновниками і підприємцями понад 9 млн грн на добудові київської дитячої лікарні "Охматдит".

Як повідомляє СБУ на своїй сторінці в Facebook, протягом 2012-2014 років спеціалізоване державне підприємство отримало з бюджету кошти на закупівлю медичного обладнання та добудову дитячої лікарні.

Читайте такожПроект будівництва Охматдиту змінено: вартість значно зрослаДля реалізації завдань чиновники уклали договір з приватною комерційною структурою. Однак, як встановили правоохоронці, за попередньою змовою з посадовими особами бізнесмени штучно завищили вартість обладнання та робіт на 9,2 млн грн.

Під час обшуків у офісах та за місцем проживання шести фігурантів справи, серед яких один і нині діючий чиновник, були вилучені документи, печатки та інші докази, що підтверджують розкрадання державних коштів, виділених дитячій лікарні.

За фактом розкрадання грошових коштів відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 і ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.