В Україні з початку року під час пожеж загинуло майже 900 осіб
11:18, 22 липня 2016Країна
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Зазвичай причиною виникнення пожеж є нехтування елементарними правилами пожежної та власної безпеки.
Багатьох постраждалих вдалося врятувати / Фото: УНІАН
В Україні з початку року під час пожеж загинула 891 людина, ще 649 постраждали.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Всього з початку року в країні сталося 32 тис. 828 пожеж, з яких 14 тис. 699 – в житловому секторі.
Читайте такожВ Україні з початку року під час пожеж загинуло 11 дітейЯк відзначають в ДСНС, зазвичай причиною виникнення пожеж у житловому секторі є людський фактор, а саме нехтування елементарними правилами пожежної та власної безпеки.
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