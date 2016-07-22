В Україні з початку року під час пожеж загинуло майже 900 осіб

В Україні з початку року під час пожеж загинула 891 людина, ще 649 постраждали.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Всього з початку року в країні сталося 32 тис. 828 пожеж, з яких 14 тис. 699 – в житловому секторі.

Читайте такожВ Україні з початку року під час пожеж загинуло 11 дітейЯк відзначають в ДСНС, зазвичай причиною виникнення пожеж у житловому секторі є людський фактор, а саме нехтування елементарними правилами пожежної та власної безпеки.