Сьогодні Кабмін розгляне кандидатуру волонтера Супрун на посаду заступника міністра охорони здоров'я

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що на сьогоднішньому засіданні уряду буде розглянута кандидатура волонтера Уляни Супрун на посаду заступника міністра охорони здоров'я.

Читайте такожПорошенко запропонував волонтеру стати заступником міністра охорони здоров'яЯк передає кореспондент УНІАН, про це Гройсман заявив, відкриваючи засідання уряду.

«Сьогодні після тривалих пошуків ми з вами розглянемо призначення на посаду заступника (керівника МОЗ) людини, яка має дуже хороші характеристики, яку ми хотіли б бачити одним з лідерів реформ медицини - це Уляна Супрун, яка має українське походження, але ще зовсім недавно була громадянином США», - сказав він.

Читайте такожСвітовий конгрес українців передав Збройним Силам понад 10 тис. аптечокЯк повідомляв УНІАН, 12 липня президент України Петро Порошенко провів зустріч з лікарем, волонтером, директором гуманітарних ініціатив Світового конгресу українців Уляною Супрун, яка ще рік тому отримала українське громадянство, і запропонував їй працювати над поліпшенням системи охорони здоров'я в Міністерстві охорони здоров'я.

Глава держави попросив Супрун за короткий термін спільними зусиллями разом з урядом і Верховною Радою підготувати пропозиції і винести їх на розгляд суспільства.