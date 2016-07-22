До кінця місяця уряд розгляне питання реформування медицини

До кінця поточного місяця відбудеться засідання уряду, присвячене реформуванню системи медицини в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, відкриваючи засідання Кабміну.

Читайте такожСьогодні Кабмін розгляне кандидатуру волонтера Супрун на посаду заступника міністра охорони здоров'я"Ми в цьому місяці ще проведемо урядове засідання, яке буде присвячене саме медичним питанням - реформи медицини", - повідомив Гройсман.

Глава уряду зазначив, що експерти, парламентські комітети та Міністерство охорони здоров'я будуть посилено працювати над реформуванням сфери охорони здоров'я.

Він також запевнив, що ціна і якість ліків "будуть мінятися в кращу сторону".