До кінця місяця уряд розгляне питання реформування медицини
Глава уряду зазначив, що експерти, парламентські комітети та Міністерство охорони здоров'я будуть посилено працювати над реформуванням сфери охорони здоров'я.
До кінця поточного місяця відбудеться засідання уряду, присвячене реформуванню системи медицини в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, відкриваючи засідання Кабміну.
Читайте такожСьогодні Кабмін розгляне кандидатуру волонтера Супрун на посаду заступника міністра охорони здоров'я"Ми в цьому місяці ще проведемо урядове засідання, яке буде присвячене саме медичним питанням - реформи медицини", - повідомив Гройсман.
Глава уряду зазначив, що експерти, парламентські комітети та Міністерство охорони здоров'я будуть посилено працювати над реформуванням сфери охорони здоров'я.
Він також запевнив, що ціна і якість ліків "будуть мінятися в кращу сторону".