Кабмін призначив Уляну Супрун заступником міністра охорони здоров'я

Кабінет міністрів України призначив волонтера Уляну Супрун на посаду заступника міністра охорони здоров'я.

Про це повідомив в Twitter прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Вітаю Уляну Супрун з призначенням на посаду заступника міністра охорони здоров'я", - зазначив глава уряду.

Читайте такожПорошенко запропонував волонтеру стати заступником міністра охорони здоров'яЯк повідомляв УНІАН, 12 липня президент України Петро Порошенко провів зустріч з лікарем, волонтером, директором гуманітарних ініціатив Світового конгресу українців Уляною Супрун, яка ще рік тому отримала українське громадянство, і запропонував їй працювати над поліпшенням системи охорони здоров'я в Міністерстві охорони здоров'я.

Глава держави попросив Супрун за короткий термін спільними зусиллями разом з урядом і Верховною Радою підготувати пропозиції і винести їх на розгляд суспільства.