Примусова вакцинація - злочин?

Таку ухвалу було винесено ще два місяці тому. Проте оприлюднити офіційно результати слідства у парламентарів не доходять руки.

Фахівці з`ясували, що до смерті Антона Тищенка з Краматорська призвела саме індійська вакцина. Комісія прийшла до однозначного висновку: примусова вакцинація навесні цього року була злочином.

У зв`язку з цим слідча комісія вимагає припинити щеплення проти кору і краснухи і повернути індійські ліки міжнародним організаціям.

У червні цього року Верховна Рада України вирішила створити тимчасову слідчу комісію парламенту розслідування причин смерті 17-річного школяра з Краматорська, який помер 14 травня після вакцинації від кору і краснухи.

До того ж в результаті масштабної кампанії з вакцинації в лікарнях Донецької області із скаргами на погане самопочуття опинилися понад 90 людей.

Міністерство охорони здоров`я вважає за необхідне відновити вакцинацію проти кору і краснухи, яка була припинена 17 травня, оскільки заперечує зв`язок смерті хлопця в Краматорську з проведенням напередодні вакцинації проти кору і краснухи.

За матеріалами ictv.ua