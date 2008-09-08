Скажи мені, що ти слухаєш - і я скажу, хто ти

Британські психологи з університету Херіот-Уотт в Едінбургу знайшли підтвердження тому, що існує зв`язок між музичними вподобаннями і різними типами особистості.

В опитуванні прияняли участь 36 тисяч людей з різних країн світу, тому дане дослідження вважається найбільшим з усіх, які коли-небудь проводились з цієї проблеми.

Виявилось, що любителі класичної музики – скромні і нерішучі, а прихильники хеві-метал – добрі і невимушені.

На думку вченого Адріана Норта, якщо знати музикальні вподобання людини, можна визначити, який у неї характер.

«Один з фактів, що здивував нас найбільше» - це те, що люді, які люблять класичну музику і хеві-метал, дуже схожі. І ті, і інші- творчі і невимушені особистості, але не дуже люблять спілкуватися.

Він також відзначив, що в суспільстві існують стереотипи прихильника важкого року як людини, яка знаходиться в стані глибокої депресії і схильна до суїциду. Але насправді, стверджує вчений, це дуже тонкі натури.

korrespondent.net