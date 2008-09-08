Йорданія: за паління в громадських місцях - за грати

Важкі часи наступили для курців в Йоданії. Королівське подружжя – енергійний Абдалла П і його чарівна дружина Ранія – виявилися настільки послідовними борцями за здоровий спосіб життя, що поставили пристрасть до нікотину поза законом. Віднині, злісним порушувачам заборон на паління в громадських грозить ув`язнення – мінімум один тиждень, максимум – шість місяців позбавлення волі. Відкупитися буде можна, але kbit один раз і заплативши немалий штраф – від 700 до 1400 доларів.

Згідно з підписаним монархом законом про охорону здоров`я, в Йорданії категорично заборонено палити в навчальних закладах, відомствах, медичних установах, аеропортах, вокзалах, кінотеатрах, концертних залах, музеях, парках, заповідниках, стадіонах, громадському транспорті. Строго обмежена реклама тютюнових виробів. За дотриманням закону слідкують спеціальні добровільні комітети. Їх члени мають право проводити огляд на відкритих площадках, складати протоколи і передавати дані у судові інстанції. Цікаво, що за грати може попасти не тільки курець, але й той, хто проявляє жалість до нього і не перешкоджає палити. Позбаватися свого поста можуть директори шкіл, департаментів і лікарень, де будуть помічені курці.

Проте, згідно з офіційними даними Міністерства охорони здоров`я королівства, йорданці продовжують витрачати на цигарки по 700 дол. на рік. А в підлітковому віці (13-15 років) до паління вже звикли до 25% підданих.

ami-tass.ru