Мобільні телефони спричиняють безсоння

Мобільні телефони руйнують сон Вчені з університету Уейна в Мічигані (США) спільно із шведськими колегами провели дослідження й виявили, що випромінювання мобільних телефонів спричиняє безсоння й впливає на структуру сну.

Група вчених провела науковий експеримент, в якому взяли участь 70 добровольців у віці від 18 до 45 років. Одну групу фахівці піддали дії випромінювання, тому ж самому, що його видають мобільні телефони. Інша ж група його не отримала.

В результаті виявилося, що у піддослідних, які отримали дозу випромінювання, фаза глибокого сну наступала повільніше й тривала менше, ніж в інших учасників експерименту.

Як вважає керівник дослідження, вчений Бенгт Арнетц, випромінювання мобільних активує стрессорну систему мозку і, як наслідок, людині стає складніше розслабитися й заснути.

Крім того, експерт зазначив, що розмова по мобільному перед сном також не є корисною для організму: мозок переходить у стан збудження додатково до збудження від радіації.

Колись відомий експерт з ракових захворювань, доктор Віні Куран, опублікував результати свого останнього дослідження, які свідчать про те, що мобільні телефони вбивають набагато більше людей, ніж паління.

РИА Новости