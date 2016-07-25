ВООЗ розпочинає дослідження щодо стану безпеки дорожнього руху в Україні

Як повідомили УНІАН у МОЗ, дослідження спрямоване на визначення недоліків в питаннях безпеки на дорогах в національному масштабі і сприяння в реалізації заходів в Україні, визначених Глобальним планом здійснення Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху на 2011-2020 рр.

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Національним координатором зі збору даних в рамках дослідження визначено ДП «Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій» МОЗ України. В якості респондентів до участі залучені також інші державні відомства (Міністерство інфраструктури України, Національна поліція України, Міністерство освіти та науки України, Міністерство внутрішніх справ України, Державна служба статистики України), а також ряд неурядових громадських організацій та науковців, які опікуються питаннями безпеки на дорозі та протидії дорожньо-транспортного травматизму.

Збір даних, подальша їх обробка та аналіз дозволять отримати уявлення про ситуацію з безпекою дорожнього руху на глобальному рівні, а також виявити прогалини, які існують в країні у напрямку безпеки дорожнього руху.

Дорожньо-транспортні пригоди є першою за поширеністю причиною смерті у віці від 15 до 24 років і другою за поширеністю – у віці від 5 до 14 років. Втрати від ДТП мають і економічний вимір і складають понад 4 мрлд. доларів США в рік.