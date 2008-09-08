Хто ризикує отримати інсульт?

Існує безліч розладів, які здатні обкрадати вашу молодість, але інсульт є найнебезпечнішим і найстрімкішим ворогом. В одну мить повна сил жінка може втратити здатність говорити, вільно рухатися і навіть ясно мислити.

Інсульт розвивається раптово і атакує головний мозок. Розрізняють два основні різновиди інсульту. Ішемічний інсульт, що зустрічається приблизно в 80% випадків, коли частина головного мозку позбавляється притоку крові і мозкові клітини відмирають через відсутність кисню. Він розвивається в результаті затвердіння і закупорки сонних артерій, якими кров надходить від шиї до голови. Ішемічні інсульти можуть також викликатися мерехтливою аритмією, нерегулярністю серцевих скорочень, що призводить до утворення тромбів, які здатні переміщатися по тілу і можуть застрягти в судині головного мозку.

Геморагічних інсультів - 20% випадків. Вони викликаються крововиливом у мозок, або з кровоносної судини на поверхню мозку, або з артерії усередині мозку. Ці інсульти можуть бути ще важчими, смертність наближається до 50%. За даними досліджень у жінок у віці від 30 до 44 років інсульти зустрічаються в 2 рази рідше, ніж у чоловіків тієї ж вікової групи. Якусь роль може грати і спадкова схильність, але не ясно, наскільки велика ця роль. Небезпека збільшується з віком. Молодші жінки в деякій мірі захищені від інсульту великою кількістю естрогену, який виробляється в їх тілах. Це сприяє зниженню холестерину і перешкоджає розвитку атеросклерозу, тобто ущільненню артерій. Проте після менопаузи число інсультів різко зростає. До 65 років небезпека інсульту для жінок і чоловіків стає приблизно однаковою.

Вагітність декілька підвищує ризик, хоча інсульти під час вагітності зустрічаються дуже рідко. Ступінь ризику збільшується з кількох причин. Під час вагітності змінюється здатність згущуватися крові, декілька підвищується тиск. Дослідження показали також, що деяким чинником ризику є вживання певних протизаплідних пілюль, особливо для жінок, що палять, старше 35 років і для жінок з високим тиском.

Високий артеріальний тиск приводить до інсульту, прискорюючи розвиток атеросклерозу і викликаючи ушкодження дрібних артеріальних судин. Куріння також підвищує ризик розвитку інсульту, прискорюючи закупорку сонних артерій. За даними дослідження, в ході якого велося спостереження за 117 000 дипломованих медсестер у віці від 35 до 55 років, жінки, що палять, удвічі частіше страждають від інсультів.

Чим більше палили спостережувані, тим більшому ризику вони піддавалися. У жінок, що викурюють від 1 до 14 сигарет на день, інсульти спостерігалися в 2 рази частіше, а у тих, хто викурював від 35 до 44 сигарет (близько двох пачок) – в 4 рази частіше. Діабетики також схильні до великого ризику виникнення інсульту. Огрядні жінки і жінки з високим рівнем холестеролу крові частіше страждають від атеросклерозу, і тому ризик виникнення інсульту для них теж підвищений.