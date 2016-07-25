До України надійшла вакцина для профілактики сказу
08:45, 25 липня 2016Країна
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До України надійшла партія вакцини для профілактики сказу.
REUTERS
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook.
«В Україну прибуло 91 393 дози вакцин для профілактики сказу Рабіпур®РСЕС антирабічна вакцина В.Р., які закуплені Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) за кошти державного бюджету України на 2015 рік», - йдеться в повідомленні.
За даними міністерства, наразі вакцини вже розмитнено.
Як повідомляв УНІАН, раніше в МОЗ заявляли, що очікувана партія вакцини проти сказу – 91 393 дози - дозволить забезпечити потребу в цій вакцині на 100%.
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