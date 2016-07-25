До України надійшла вакцина для профілактики сказу

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook.

«В Україну прибуло 91 393 дози вакцин для профілактики сказу Рабіпур®РСЕС антирабічна вакцина В.Р., які закуплені Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) за кошти державного бюджету України на 2015 рік», - йдеться в повідомленні.

За даними міністерства, наразі вакцини вже розмитнено.

Як повідомляв УНІАН, раніше в МОЗ заявляли, що очікувана партія вакцини проти сказу – 91 393 дози - дозволить забезпечити потребу в цій вакцині на 100%.