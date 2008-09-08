Найбрудніше місто в Україні

Центральна геофізична обсерваторія МНС обнародувала дані про рівень забрудненості атмосфери міст України. Найбруднішими містами визнані Макіївка, Дніпродзержинськ, Одеса, Донецьк і Горлівка. За інформацією МНС, повітря в цих населених пунктах містить найбільшу кількість шкідливих речовин.

Найбільші проблеми з екологією на Донбасі. Далі в "брудному" рейтингу слідують міста Дніпропетровської, Запорізької, Луганської областей і навіть Криму. А ось якість повітря в Києві, за даними експертів, вище середнього по країні. У списку екологічно неблагополучних міст столиця зайняла місце в третьому десятку.

Лідерство Макіївки (місто-сателіт Донецька) в рейтингу самих екологічно неблагополучних міст фахівець обсерваторії пояснює різким підвищенням рівня бензопірена – речовини першого класу небезпеки. Його в атмосфері міста в 4,6 рази більше допустимого рівня. "Можливо, це викликано підвищеними викидами підприємств, можливо, невдалими погодними умовами. Через слабкий вітер і знижений рівень россіюваності краплі бензопірена накопичувалися в атмосфері", – говорить Ірина Колесник, начальник відділу інформації ЦГО.

Голова відділу екології Макіївської міськради Владимир Новосад стверджує, що високий показник забрудненості, передусім, спровокований великою кількістю промислових підприємств. "У нас один металургійний завод, два коксохімічних, один труболиварний. Крім того, величезної шкоди екології завдає вугільна галузь, насамперед шахти, які повністю так і не були закриті", – говорить чиновник. За його словами, біля шахт знаходяться терикони. Деякі з них димлять. У результаті пил і бруд розносяться по всьому місту.

В Одеській міській раді високий рівень забрудненості атмосфери пов`язують із великою кількістю автомобілів. При цьому чиновники курортного міста поспішили поставити під сумнів об`єктивність самого індексу обсерваторії МНС. "Для розрахунку цього індексу беруться до уваги 5 компонентів. У промислових районах на перше місце виходять промислові викиди, у нас – викиди автомобілів. Ось і виходить, що за об`ємами забрудненості атмосфери Одесу не можна зарахувати до лідерів. За індексом – ми в першій десятці", – стверджує перший заступник начальника управління екологічної безпеки Валентина Дацюк.

А ось згідно з експертною оцінкою ООН, нині самими екологічно неблагополучними містами світу вважаються Маріуполь і Кривий Ріг – металургійні центри України.

За даними екологів, підприємства чорної металургії, вугільної промисловості та теплові електростанції є основними забруднювачами атмосферного повітря в регіоні. На них припадає майже 83% усіх шкідливих речовин, що потрапляють в атмосферу.

Маріуполь проводить 425,6 тис. тонн викидів у рік – 26% по Донецькій області. Також до групи "лідерів" входять Донецьк, який викидає 168,9 тис. тонн шкідливих речовин, Макіївка – 124,8 тис. тонн, Єнакієве – 66,1 тис. тонн.

Жителі промислових центрів дихають не тільки пилом, а й важкими металами, фенолом, фтористим воднем, бензапіреном, діоксидом азоту й іншими сполуками.

У Донецькій області, площа якої становить 4,4 % території України, зосереджена п`ята частина промисловості країни.

А ось повітря столиці, за даними геофізичної лабораторії, стало чистіше, ніж у 2007 році. В результаті столиця перемістилася з 23-го на 29-е місце в рейтингу. Проте в Києві є райони, де рівень забруднення постійно високий. Серед них – район Бессарабської та Московською площ, район станцій метро "Шулявська" і "Тараса Шевченка", а також Проспект Перемоги.

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