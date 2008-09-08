На Вінниччині скажений кіт покусав двох людей
11:03, 08 вересня 2008Країна
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Потерпілим зроблені щеплення
Біля с. Будки Немирівського району Вінницької області скажений кіт покусав двох людей.
Як повідомили УНІАН в ГУ МНС в області, подія сталася 2 вересня. Дикий кіт покусав двох осіб 1958 і 1963 років народження.
Експертиза обласної Санепідемстанції підтвердила захворювання кота на сказ.
Потерпілим зроблені щеплення проти сказу.
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