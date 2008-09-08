На Вінниччині скажений кіт покусав двох людей

11:03, 08 вересня 2008
Країна
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Потерпілим зроблені щеплення

Біля с. Будки Немирівського району Вінницької області скажений кіт покусав двох людей.

Як повідомили УНІАН в ГУ МНС в області, подія сталася 2 вересня. Дикий кіт покусав двох осіб 1958 і 1963 років народження.

Експертиза обласної Санепідемстанції підтвердила захворювання кота на сказ.

Потерпілим зроблені щеплення проти сказу.

 

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