На Вінниччині скажений кіт покусав двох людей

Потерпілим зроблені щеплення

Біля с. Будки Немирівського району Вінницької області скажений кіт покусав двох людей. Як повідомили УНІАН в ГУ МНС в області, подія сталася 2 вересня. Дикий кіт покусав двох осіб 1958 і 1963 років народження. Експертиза обласної Санепідемстанції підтвердила захворювання кота на сказ. Потерпілим зроблені щеплення проти сказу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter