Медики Першого добровольчого мобільного госпіталю залишають зону АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив співзасновник і керівник ПДМШ ім. Пирогова Геннадій Друзенко сьогодні на прес-конференції в Києві.

Він висловив нерозуміння відмовою «посилювати нашими лікарями медичну службу ЗСУ, попри критичний брак медиків в останній». Як зазначив Друзенко, призупинення співпраці – «вимушений захід».

За його словами, ПДМШ протягом останніх трьох місяців звертався і до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, і до секретаря РНБО Олександра Турчинова, і до міністра оборони Степана Полторака та начальника Генштабу Віктора Муженка з проханням вирішити проблему офіційного залучення медиків-добровольців до участі в АТО.

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«Я особисто обговорював це питання з Полтораком та Муженком, знаю про доручення прем’єра, секретаря РНБО та міністра оборони вирішити цю проблему. В результаті перемовин знайшли взаємоприйнятний вихід – залучати медиків-добровольців до участі в АТО в порядку, передбаченому ч.6 ст.4 закону «Про боротьбу з тероризмом», як окремих громадян за їхньою згодою, але віз і нині там», - зазначив Друзенко.

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«Ми працюємо в правовому полі, наскільки легально це можливо. У нас є чотиристоронній меморандум, на якому стоять підписи міністра оборони, міністра охорони здоров’я, начальника Генерального штабу і мій, де чітко обговорені права і зобов’язання сторін. Одним із зобов’язань Генерального штабу і Міноборони була легалізація наших медиків на сході. Мовою юриспруденції — це накази про залучення до проведення антитерористичної операції», - розповів він.

Друзенко також зазначив, що медики-добровольці повинні мати право на отримання статусу учасника бойових дій.