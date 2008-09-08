Депутати не довіряють висновкам щодо смерті підлітка

Народні депутати України з фракції “Наша Україна – Народна самооборона” пропонують висловити недовіру голові Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування причин смерті підлітка з м. Краматорська Донецької області і масових ускладнень після проведення вакцинації проти кору та краснухи серед населення Донецької області, а також з перевірки правомірності застосування вакцини, якою були проведені зазначені щеплення, Віктору КОРЖУ (фракція Партії регіонів) та члену цієї комісії Юрію ГАЙДАЄВУ (фракція КПУ).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект постанови зареєстрований в парламенті. Авторами його є народні депутати України з фракції НУ-НС Володимир КАРПУК, Володимир МОЙСИК, Лілія ГРИГОРОВИЧ.

В пояснювальній записці до проекту постанови зазначається, що народні депутати України Віктор КОРЖ та Юрій ГАЙДАЄВ не можуть брати участь у роботі Тимчасової слідчої комісії, оскільки саме вони, будучи відповідно міністром України у справах сім’ї, молоді та спорту та Міністром охорони здоров’я, брали участь у підписанні основних угод щодо проведення додаткової імунізації населення проти кору та краснухи. “Наслідком цього стало упереджене ставлення до реалізації завдань, поставлених перед Тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України,” - зазначається в документі .

В проекті постанови також пропонується переглянути персональний склад та переобрати голову Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування причин смерті 17-тирічного підлітка у м. Краматорську Донецької області і масових ускладнень після проведення вакцинації проти кору та краснухи серед населення Донецької області, а також з перевірки правомірності застосування вакцини, якою були проведені зазначені щеплення.

Як повідомляв сьогодні УНІАН з посиланням на газету “Сегодня” Парламентська комісія з розслідування загибелі школяра Антона Тищенка з Краматорська Донецької області дійшла висновку, що причиною смерті 11-классника стала індійська вакцина від кору та краснухи. Про це заявив журналістам голова цієї комісії, народний депутат України В.КОРЖ (фракція Партії регіонів).

Водночас один з членів комісії В.КОЛЕСНІЧЕНКО (фракція Партії регіонів) повідомив газету, що «остаточний вердикт буде ухвалено одразу після засідання комісії». За його словами, «уже зараз відомо, що вакцина, якою робили щеплення краматорському школяреві, не була сертифікована в нас. Препарат проходив випробування в Африці. До нас же його завезли за рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров`я, і з порушенням нашого законодавства він не пройшов сертифікацію».