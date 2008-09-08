Ізраїльські медики безкоштовно обстежать українок щодо раку

У Харкові повідні професори Ізраїлю на початку жовтня цього року проведуть першу безкоштовну акцію, під час якої українок будуть обстежувати на виявлення раку молочної залози.

За статистикою, в Україні щорічно на рак молочної залози занедужують 15 тисяч жінок, половину з яких вилікувати не вдається. Причиною такої ситуації фахівці називають несвоєчасне виявлення хвороби.

Тільки в Харківській області щороку медики реєструють понад 8 тисяч хворих на онкопатології. При цьому 14% з них перебувають в запущених стадіях. З огляду на цю статистику з ініціативи Харківської ОДА, уперше повідні лікарі найбільшої спеціалізованої клініки Ізраїлю Horev Medical Centre проведуть безкоштовну діагностику по мамологічним патологіям.

Як повідомив головний терапевт хайфського медцентра доктор Роман Барак, комплексне безкоштовне обстеження пацієнтів буде тривати два дні. Після цього пацієнтові видадуть медичний висновок і рекомендації щодо методів лікування у випадку виявлення захворювання.

"Люди мають різні можливості. Наша мета – вказати їм потрібний напрямок, встановити діагноз і визначити тактику. А далі в умовах Харкова, Києва або за кордоном вони зможуть продовжити лікування", - зазначає Барак.

Варто зазначити, що подібні акції, за прогнозом фахівця, можуть пізніше відбутися й в інших містах-мільйонниках України.

DW-WORLD.de