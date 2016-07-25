Фонд Ахметова реалізує новий проект "Наставництво"

Команда тренерів проекту «Наставництво» Фонду Ріната Ахметова пройшла 4-денний тренінг з підготовки наставників для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу. Мета навчання – підготовка тренерів, які будуть проводити навчання майбутніх наставників.

Читайте такожНаставництво планують визначити формою підготовки дітей-сиріт до самостійного життяВ тренінгу, який провели фахівці громадської організації «Одна надія», взяли участь дві проектні команди, психологів і соціальних працівників, з Маріуполя та Святогорська. Саме з дітьми-сиротами у цих містах будуть працювати наставники. Тренери вивчали особливості соціалізації дітей-сиріт в колективних установах, їх потреби, психологію, вплив відсутності батьків на виховання. Окремо приділили увагу роботі з дітками з особливими потребами.

«Пройдений тренінг – один з важливих етапів в системній підготовці та роботі наставників. Їм цю методику роботи тренери тепер будуть передавати на місцях, допомагаючи придбати і розвинути необхідні навички. Психологи і соціальні працівники проекту будуть супроводжувати наставників протягом всієї роботи з дітьми», – розповіла Євгенія Рзаєва, керівник програми «Сирітству – ні!».

Читайте такожФонд Ахметова активізує роботу у боротьбі з сирітством Проект «Наставництво» Фонду Ріната Ахметова запущений в 2016 році. Основна мета – допомога дитині-сироті у підготовці до самостійного життя після закінчення інтернату. Розвиток її потенціалу, визначення життєвих цілей, формування людських взаємин, культурних і моральних цінностей. У цьому їй допомагає наставник – доросла людина з життєвим досвідом, яка добровільно погоджується навчити дитину і допомогти їй почати життя поза інтернатом.