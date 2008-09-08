У Нігерії пропагуються шлюби між ВІЛ-інфікованими

Уряд нігерійського штату Баучі організовує знайомства ВІЛ-інфікованих чоловіків і жінок в цілях створення сім`ї. Передбачається, що за допомогою цього заходу вдасться уповільнити розповсюдження ВІЛ-інфекції в країні, повідомляє BBC.

Будь-який ВІЛ-позитивний мешканець штату має право звернутися в спеціальний консультативний центр з проханням підібрати йому супутника життя. Зокрема, за останні декілька тижнів «служба знайомств» для ВІЛ-інфікованих допомогла зав`язати стосунки 70 парам, повідомили в уряді.

Нігерійський штат Баучі дотримується законів шаріату, які не схвалюють використання презервативів. Крім того, там прийнята полігамія, що сприяє розповсюдженню вірусу СНІДу. На думку уряду штату, пропаганда браків допоможе уповільнити розповсюдження ВІЛ, а також пом`якшить психологічну травму, пов`язану з їх ізоляцією.

Тим часом, представники UNAIDS висловили занепокоєність у зв`язку з новою практикою в Нігерії. Вони відзначили, що потенційне подружжя може бути заражене різними штамами вірусу, взаємодія яких може погіршити перебіг хвороби і привести до появи агресивніших штамів. Саме тому таким людям рекомендується використовувати презервативи, повідомив представник UNAIDS Уоррен Наамара. Він також відзначив, що ВІЛ-інфікованим подружжю не рекомендується заводити дітей – оскільки вони можуть рано залишитися сиротами, втративши обох батьків.

За статистикою, близько 3% населення Нігерії – 2,4 мільйона осіб – інфіковані ВІЛ.