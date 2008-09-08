Здібність до математики є вродженою?

Під час наукового експерименту група американських фахівців з університету Джона Хопкінса провела дослідження і встановила, що здібність дітей до математики є природженою.

Психологи заявляють, що здібність до точної математики визначається природженою здібністю до приблизної оцінки кількості предметів.

Учені провели науковий експеримент, в ході якого протестували подібну здатність у 64 школярів, вік яких складав 14 років. Під час тесту перед випробовуваними на екрані комп`ютера з`являлися картинки з синіми і жовтими колами різних розмірів, і школярам швидко потрібно було відповісти, якизх кол більше.

Що характерно, спочатку показувалися картинки, де число кругів одного кольору було значно більше, ніж число кол іншого кольору. А ось з кожним новим зображенням кількість кол різних розмірів поступово наближалися до однакової відмітки.

Фахівці відмітили, що кількість помилок учасників тесту зростала, оскільки їм важче було підрахувати на око кількість кол різних кольорів, але у всіх з різною швидкістю. Саме цю швидкість психологи і прийняли за характеристику розвиненості чуття.

Психологи додають, що чим краще учень оцінював кількість кругів на око, тим краще він показував себе на іспиті, і навпаки

korrespondent.net