Молоко знижує ризик раку на 60%

Дослідження, опубліковане журналом American Journal of Clinical Nutrition, показало, що кальцій і вітамін D, які містяться в молоці, знижують ризик захворювання у літніх жінок на 60%.

Цей висновок було зроблено на основі дослідження, що продовжувалося 4 роки. В його рамках були оглянуті більше 1 тисячі жінок віком 55 років і старше. Досліджувані були розділені на три групи. Перша отримувала харчові добавки, що містять кальцій і вітамін D, друга – тільки кальцій, третя – плацебо. В порівнянні з контрольною третьою групою, ризик захворювання на рак для представниць першої групи знизився на 60%, для другої - на 47%.

Автори дослідження рекомендують щоденно випивати 3 склянки молока.

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