Чим небезпечне недосипання?

Втрата сну, навіть впродовж кількох коротких годин вночі, може змусити імунну систему припинити защиту тканин і органів. Нерегулярний і неспокійний сон активує ключевий клітинний шлях, який викликає процесс запалення, говорять американськ експерти. За їх словами, нормальний глибокий сон навпаки послаблює ризик сердечних хвороб і аутоімунних розладів, пов`язаних з нестачею нічного відпочинку.

В дослідженні Університету Каліфорнії і Єльського університету йдеться про те, що зранку, після неспання з 11 годин вечора до трьох годин ночі, у добровольців були виміряні рівні ядерноко фактора NF або фактора транскрипції, який грає життєво важливу роль в передачі стимулюючих сигналів організму. Виявилось, що частковий дефіцит сна збільшує запальну відповідь тіла і сприяє сильним запальним процесам, які потенційно розвивають широкий спектр хронічних захворювань, включаючи артрит, діабет і певні ракові пухлини. Як говорять медики, мільйони людей по всьому світу щоденно свідомо позбавляють себе сну, піддаючи небезпечним ризикам своє здоров`я

ami-tass.ru