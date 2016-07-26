Прогноз погоди на серпень і вересень

У серпні в Україні не очікується багато опадів, у третій декаді настане похолодання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського науково-дослідного метеорологічного інституту НАН України Вазіра Мартазінова.

«Ми очікуємо, що на початку серпня не буде багато опадів, а в середині слід очікувати великі зливові дощі. Я думаю, вони будуть ураганного характеру», - сказала Мартазінова.

За її словами, у серпні також будуть дуже спекотні дні температура буде досягати +30.

«У третій декаді серпня буде різке похолодання. Таким чином, температура в серпні в цілому буде вище норми, третя декада - холодна і дуже нестійка», - додала Мартазінова.

За її словами, у східній частині України кількість опадів буде в межах норми, тобто 50-60 мм, в західних областях опадів випаде менше.

«Тут посушливість і спекотні процеси будуть позначатися сильніше, ніж у східній частині», - додала метеоролог.

Читайте такожНебезпечне літо: як уникнути харчових отруєнь Вона також зазначила, що у вересні температура повітря в Україні буде дуже мінлива – «три дні одна погода, три дні інша».

«Великої спеки не буде. У вересні тепліше буде в північних регіонах. У східній частині опади будуть у межах норми, у західній - більше норми», - сказала Мартазінова.

За її словами, у вересні денна температура сягатиме 17-18 градусів.