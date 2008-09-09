Інтелектуальна праця робить з людини ненажеру

Люди, що займаються інтелектуальною працею, яка вимагає високої розумової активності, споживають більшу кількість калорій і швидше звикають до нездорового раціону харчування. Канадські дослідники з Університету Лаваля розглянули дієтичні звички людей, робота яких вимагає підвищеної уваги, розумової концентрації і хорошої пам`яті. Після 45 хвилин робочого часу учасникам експерименту пропонувалося обідати в буфеті. Було підраховано, що хоча кожне інтелектуальне завдання вимагає низьких витрат енергії організму, проте в той же час викликає майже на 30% або на 203 калорії більше.

Крім того, зразки крові, узяті у добровольців до, протягом і після розумової роботи, показали нестабільні рівні інсуліну і глюкози. Імовірно такі коливання можуть бути викликані мозковим напруженням. Наше тіло реагує на дисбаланс важливих речовин і намагається відновити нормальні показники глюкози, яка служить свого роду паливом для мозку, заохочуючи людину до вживання більшої кількості продуктів, пояснюють лікарі.

ami-tass.ru