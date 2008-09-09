У сирах виявлена смертельна бактерія

Органи санітарного контролю провінції Квебек вимагають відкликати з продажу в цілому 11 видів сирів місцевого виробництва з побоювань, що вони можуть бути заражені небезпечним патогеном - бактерією лістерія.

З прилавків вилучаються не тільки ті сорти, в яких може бути небезпечна для людини бактерія, але і ті сири, які лежали на вітринах поряд.

У групу ризику потрапили такі сорти сира, як чеддер, мармуровий, асіаго, гауда, швейцарський, пармезан, моцарела, гаварті, колбі, ля брік та різні варіанти сира фета.

Повний список продукції, що вилучається з торгівлі приводиться на офіційному сайті компанії Ivanhoe Cheese Inc.

За останні два дні санітарні інспектори побували в 300 магазинах. У однієї з монреальских компаній вилучено 326 кілограмів продукції місцевих сироварів, у іншої - товар на 100 тисяч доларів.

Представник міністерства сільського господарства Квебека Гі Окле на скликаній в неділю прес-конференції визнав, що прийняті "драконівські заходи", проте підкреслив, що на першому місці повинен стояти захист здоров`я споживачів.

У останні дні в провінції зафіксований один випадок смерті від лістеріозу - небезпечного захворювання, викликаного бактерійним зараженням їжі, і виявлено 18 хворих.

Жорсткі заходи у сфері санітарного контролю в Квебеці обумовлені ще і тим, що в цілому по Канаді за останні три тижні виявлено 13 смертельних випадків від лістеріозу, викликаного зараженням м`ясопродуктів. Джерело цього спалаху визначене - два обробні агрегати на м`ясопереробному заводі у околицях Торонто.

Уряд Канади вже заявив про намір сформувати незалежну групу експертів для розслідування всіх обставин масового бактерійного зараження продуктів, але лише після того, як спаде нинішній спалах лістеріозу.

Бактерія лістерія - вкрай небезпечна для людського організму і часто приводить до летального результату. Бактерія зазвичай проникає в молоко і молочні продукти - такі як сирий або сир.

NEWSru.com