У Черкасах стався викид аміаку

Вчора о 19.30 у Черкасах у промисловій зоні на території ТОВ "Черкаська виробничо-торгова компанія" у приміщенні компресорної холодильної установки через розгерметизацію компресора стався викид близько 20 кг аміаку.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, о 22.15 силами шести відділень МНС аварію було ліквідовано. Жертв, постраждалих і загрози навколишньому середовищу немає. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.