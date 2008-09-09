В.Князевич: В Україні почався другий етап антивакцинальної кампанії

Заява Міністра охорони здоров’я України Василя Князевича щодо виступів окремих депутатів Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування причин смерті підлітка з м. Краматорська.

Міністр охорони здоров’я України Василь Князевич засудив заяви окремих депутатів Верховної Ради України, звернувши увагу на розгортанні чергової хвилі антивакцинальної кампанії. В заяві, зокрема, зазначається:

“Масові повідомлення в електронних та друкованих ЗМІ з посиланням на членів Тимчасової слідчої комісії Віктора Коржа та Вадима Колєсніченка стосовно прямого зв’язку смерті підлітка з Краматорська з вакцинацією проти кору/краснухи засвідчили, що в країні розпочався другий етап антивакцинальної кампанії. На жаль, твердження про те, що в нинішній кампанії більше політики, ніж задекларованої турботи про здоров’я нації, підтвердилось. Адже заяви політиків лунають у той час, коли:

- Не завершено слідство Генеральної прокуратури України та не оприлюднено її вердикт;

- Не названий остаточний діагноз смерті підлітка судмедекспертами ГПУ, та не проведена патологоанатомічна конференція з залученням найширшого кола вчених АМН України, фахівців МОЗ та міжнародних експертів, які б надали консолідований висновок;

- Не заслухано звіт Тимчасової комісії у стінах парламенту та не ухвалена постанова щодо результатів її роботи.

Чи не є передчасні коментарі свідченням того, що правда не цікавить політиків, якщо мова йде про політичну доцільність?

Антивакцинальні кампанії відбувалися в багатьох розвинених і не дуже країнах. Їх метою завжди були меркантильні бізнесові інтереси, а найчастіше – політичні наслідки. В першу чергу – це залучення електорату, який повірив у шкідливість вакцинації і готовий обирати до влади тих політиків, які нібито захистять його від щеплень. Саме таким походом за голосами у цю передвиборчу пору зумовлена шалена, добре профінансована і скоординована антивакцинальна кампанія. Задля досягнення її політичних цілей, задля походу за електоратом зневажена навіть смерть дитини, розгорнуті і вбиваються в суспільну свідомість найнеймовірніші інсинуації навколо вакцини і вакцинації. Робиться це з усвідомленням того, що ніякої відповідальності і ніякої кари за такі дії та їх наслідки ніхто не понесе. Так само, як ніхто не поніс відповідальності за використання мовного питання чи протиставлення Сходу – Заходу України у виборчих технологіях. Гіркий врожай цих технологій ми пожинаємо останні роки. Але в медицині таким врожаєм стануть епідемії і смерті. Населення вже відмовляється не тільки від додаткової, але й від планової вакцинації. Виголошуючи високопарні заяви про “геноцид нації” горе-політики свідомо чи ні завдають руйнівний удар по планових щепленнях в Україні. Так, вже сьогодні щеплення отримали на 10 % менше дітей та підлітків, ніж за відповідний період 2007 року. Міжнародна лікарська спільнота відверто сміється над нісенітницями про “білок у вакцині” чи “абортивний матеріал індійських жінок”, що згадуються в коментарях політиків, які називають себе лікарями. Невже поняття доказової медицини стало в Україні порожніми словами? У звіті Тимчасової комісії наведено факти і припущення, які не відповідають дійсності, науково не підтверджені, не доведені відповідними доказами, що є порушенням ст. 83 Тимчасового регламенту Верховної Ради України.

І останнє. Чи повинне суспільство довіряти комісії, яка створена з порушеннями норм діючого законодавства та Регламенту Верховної Ради України? Адже народні депутати Віктор Корж та Юрій Гайдаєв не мали права брати участь у роботі Тимчасової слідчої комісії, оскільки саме вони підписували основні угоди щодо проведення додаткової імунізації населення проти кору та краснухи. На ці порушення звертають увагу і громадські організації, і окремі народні депутати.

Як лікар і як Міністр, проаналізувавши усі доступні мені факти, висновки, погодження, ризики і прогнози, вважаю, що та робота, яка здійснена Урядом України разом з ВООЗ і ЮНІСЕФ та Міністерством охорони здоров‘я і Міністерством сім‘ї, молоді і спорту незалежно від того, хто у 2005-2008 році їх очолював, заслуговує на схвалення і підтримку. Бо кожен прем‘єр-міністр, кожен міністр зробили у свій час усе від них залежне, щоб досягти для українських громадян такого ж рівня захищеності від кору і краснухи який вже досягнутий в 42 країнах Європи та багатьох інших розвинених країнах світу. Офіційно повідомляю, що якість вакцини ще раз перевірена і підтверджена в Україні і в незалежній французькій експертній лабораторії. Професійно проаналізовані результати вже проведених більш як 113 тисяч щеплень, з яких зафіксовано тільки 0,007% поствакцинальних реакцій.

Що змусило окремих народних депутатів перекреслити роботу сотень українських і міжнародних фахівців – покаже життя. Міністерство охорони здоров’я України готове доводити свою правоту в судовому порядку як в Україні, так і міжнародних судових інстанціях.

Міністр охорони здоров’я України Василь Князевич