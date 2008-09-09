В.Князевич: В Україні почався другий етап антивакцинальної кампанії
Її мета - меркантильні бізнесові та політичні інтереси... Корж і Гайдаєв не мали права брати участь у слідчій комісії ВР, бо саме вони підписували основні угоди щодо проведення масової імунізації населення проти кору та краснухи...
Заява Міністра охорони здоров’я України Василя Князевича щодо виступів окремих депутатів Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування причин смерті підлітка з м. Краматорська.
Міністр охорони здоров’я України Василь Князевич засудив заяви окремих депутатів Верховної Ради України, звернувши увагу на розгортанні чергової хвилі антивакцинальної кампанії. В заяві, зокрема, зазначається:
“Масові повідомлення в електронних та друкованих ЗМІ з посиланням на членів Тимчасової слідчої комісії Віктора Коржа та Вадима Колєсніченка стосовно прямого зв’язку смерті підлітка з Краматорська з вакцинацією проти кору/краснухи засвідчили, що в країні розпочався другий етап антивакцинальної кампанії. На жаль, твердження про те, що в нинішній кампанії більше політики, ніж задекларованої турботи про здоров’я нації, підтвердилось. Адже заяви політиків лунають у той час, коли:
- Не завершено слідство Генеральної прокуратури України та не оприлюднено її вердикт;
- Не названий остаточний діагноз смерті підлітка судмедекспертами ГПУ, та не проведена патологоанатомічна конференція з залученням найширшого кола вчених АМН України, фахівців МОЗ та міжнародних експертів, які б надали консолідований висновок;
- Не заслухано звіт Тимчасової комісії у стінах парламенту та не ухвалена постанова щодо результатів її роботи.
Чи не є передчасні коментарі свідченням того, що правда не цікавить політиків, якщо мова йде про політичну доцільність?
Антивакцинальні кампанії відбувалися в багатьох розвинених і не дуже країнах. Їх метою завжди були меркантильні бізнесові інтереси, а найчастіше – політичні наслідки. В першу чергу – це залучення електорату, який повірив у шкідливість вакцинації і готовий обирати до влади тих політиків, які нібито захистять його від щеплень. Саме таким походом за голосами у цю передвиборчу пору зумовлена шалена, добре профінансована і скоординована антивакцинальна кампанія. Задля досягнення її політичних цілей, задля походу за електоратом зневажена навіть смерть дитини, розгорнуті і вбиваються в суспільну свідомість найнеймовірніші інсинуації навколо вакцини і вакцинації. Робиться це з усвідомленням того, що ніякої відповідальності і ніякої кари за такі дії та їх наслідки ніхто не понесе. Так само, як ніхто не поніс відповідальності за використання мовного питання чи протиставлення Сходу – Заходу України у виборчих технологіях. Гіркий врожай цих технологій ми пожинаємо останні роки. Але в медицині таким врожаєм стануть епідемії і смерті. Населення вже відмовляється не тільки від додаткової, але й від планової вакцинації. Виголошуючи високопарні заяви про “геноцид нації” горе-політики свідомо чи ні завдають руйнівний удар по планових щепленнях в Україні. Так, вже сьогодні щеплення отримали на 10 % менше дітей та підлітків, ніж за відповідний період 2007 року. Міжнародна лікарська спільнота відверто сміється над нісенітницями про “білок у вакцині” чи “абортивний матеріал індійських жінок”, що згадуються в коментарях політиків, які називають себе лікарями. Невже поняття доказової медицини стало в Україні порожніми словами? У звіті Тимчасової комісії наведено факти і припущення, які не відповідають дійсності, науково не підтверджені, не доведені відповідними доказами, що є порушенням ст. 83 Тимчасового регламенту Верховної Ради України.
І останнє. Чи повинне суспільство довіряти комісії, яка створена з порушеннями норм діючого законодавства та Регламенту Верховної Ради України? Адже народні депутати Віктор Корж та Юрій Гайдаєв не мали права брати участь у роботі Тимчасової слідчої комісії, оскільки саме вони підписували основні угоди щодо проведення додаткової імунізації населення проти кору та краснухи. На ці порушення звертають увагу і громадські організації, і окремі народні депутати.
Як лікар і як Міністр, проаналізувавши усі доступні мені факти, висновки, погодження, ризики і прогнози, вважаю, що та робота, яка здійснена Урядом України разом з ВООЗ і ЮНІСЕФ та Міністерством охорони здоров‘я і Міністерством сім‘ї, молоді і спорту незалежно від того, хто у 2005-2008 році їх очолював, заслуговує на схвалення і підтримку. Бо кожен прем‘єр-міністр, кожен міністр зробили у свій час усе від них залежне, щоб досягти для українських громадян такого ж рівня захищеності від кору і краснухи який вже досягнутий в 42 країнах Європи та багатьох інших розвинених країнах світу. Офіційно повідомляю, що якість вакцини ще раз перевірена і підтверджена в Україні і в незалежній французькій експертній лабораторії. Професійно проаналізовані результати вже проведених більш як 113 тисяч щеплень, з яких зафіксовано тільки 0,007% поствакцинальних реакцій.
Що змусило окремих народних депутатів перекреслити роботу сотень українських і міжнародних фахівців – покаже життя. Міністерство охорони здоров’я України готове доводити свою правоту в судовому порядку як в Україні, так і міжнародних судових інстанціях.
Міністр охорони здоров’я України Василь Князевич