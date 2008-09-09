У Латвії - спалах гепатиту А
11:27, 09 вересня 2008Країна
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Лікарі: причина у сезонному зниженні імунітету
Спалах гепатиту А зафіксовано в Латвії - в державний центр інфектології за останній тиждень доставлено 171 людину з симптомами цієї хвороби, повідомили в Державному центрі інфектології Латвії.
Через переповненість центру, хворих доводиться розміщувати навіть в непристосованих приміщеннях.
Причиною розповсюдження інфекції лікарі називають сезонне зниження імунітету, а також відсутність щеплень від цієї хвороби у більшості мешканців країни.
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