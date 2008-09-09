У Латвії - спалах гепатиту А

Спалах гепатиту А зафіксовано в Латвії - в державний центр інфектології за останній тиждень доставлено 171 людину з симптомами цієї хвороби, повідомили в Державному центрі інфектології Латвії.

Через переповненість центру, хворих доводиться розміщувати навіть в непристосованих приміщеннях.

Причиною розповсюдження інфекції лікарі називають сезонне зниження імунітету, а також відсутність щеплень від цієї хвороби у більшості мешканців країни.

"Белорусские новости"