Чим корисна диня?

Дійсно, диню по праву можна назвати королевою осені, адже її ароматна м`якоть допомагає нам позбавитися ряду захворювань, зробити стрункішою фігуру, та і просто порадувати своїм прекрасним смаком. Отже не відмовляйте собі в задоволенні насолодитися цими прекрасними ласощами, головне – робіть це правильно. Диня – справжнє джерело вітамінів. Однак нею не можна завершувати прийом їди, а ось між прийомами динею можна чудово перекусити.

Річ у тому, що перетравлюється вона у кишечнику, тому не варто відправляти її в шлунок, де їй доведеться чекати своєї черги, щоб засвоїтися. Вона почне бродити, оскільки в м`якоті велика кількість вуглеводів, що призведе до підвищеного газоутворення, відрижки, відчуття тяжкості у животі, кольки та іншим проявам метеоризму.

З`їдати цей ароматний плід слід відразу після нарізування, вона погано переносить зберігання, навіть у холодильнику.

А підвищений рівень цукрів у динній м`якоті створює добре середовище для розмноження бактерій, які можуть стати причиною отруєння і серйозних кишкових інфекцій.

Перед тим, як розрізати диню, її слід ретельно вимити, використовуючи для цих цілей щітку, адже у неї шкірка нерівна, і, крім землі і пороху, в них застряють збудники гострих кишкових інфекцій, а це може привести навіть до таких серйозних захворювань, як дизентерія, або навіть холера.

Сік і м`якоть дині корисні при анемії, за рахунок вмісту в ній солей заліза.

Каротин підсилює гостроту зору, а пектин стимулює кишкову моторику, зв`язує і виводить токсини.

Динний сік чудово промиває організм і виводить з нього зайву рідину, видаляє мікроби, які викликають запальні процеси в нирках.

Сік корисний і при захворюваннях печінки, сечового міхура, серцево-судинних патологіях, ревматизмі, шкірних захворюваннях, облисінні, не кажучи вже про його косметологічні властивості.

Якщо ви візьмете за правило вживати щодня протягом всієї осені по дві-три скибочки дині, то ви додасте свіжості і яскравості вашим губам, сяйва очам, блиску волоссю і гладкості шкіри.

Якщо ж ви страждаєте цукровим діабетом, то доведеться обмежити споживання дині, але не відмовляйтеся від неї категорично. Порадьтеся з ендокринологом, ведіть строгий облік з`їденого в хлібних одиницях,, що дозволить не перевищувати встановлену лікарем норму вуглеводів.

Динна м`якоть по праву вважається унікальним комплексом натуральних вітамінів, які стимулюють в організмі процеси омолоджування і його очищення.

Якщо ж ви бажаєте позбавитися вітиліго, вікових плям і вугрового висипу, то скористайтеся наступним рецептом: розімніть вилкою динну м`якоть і нанесіть її на обличчя тонким шаром. Залиште на десять-п`ятнадцять хвилин, після чого промокніть обличчя паперовою серветкою і нанесіть на нього живильний крем.

Якщо ж такі маски стануть регулярними, то вам вдасться вирівняти колір обличчя, зробити шкіру еластичнішою і позбавитися прищів.