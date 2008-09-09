59-річна француженка благополучно народила трійню

Француженка у віці 59 років благополучно народила трійню, повідомив напередодні журналістам представник паризької лікарні Пор-Руаяль. Два хлопчики і дівчинка з`явилися у світ в ніч з суботи на неділю.

За словами лікарів, породіллі довелося робити кесарів розтин, але "все пройшло дуже добре". Хлопчики важать 2320 г і 2090 г при рості 47 і 46 см. Вага дівчинки складає 2420 г, а ріст - 46 см.

Ці діти з`явилися у світ завдяки штучному заплідненню, проведеному за кордоном, де жінці ввели донорську яйцеклітину.

У Франції подібні процедури обмежені законодавством, згідно з яким пересадка здійснюється у разі патологічного безпліддя пацієнтки або ризику передачі дитині серйозного захворювання. Також, згідно із законом, майбутні батьки повинні бути репродуктивного віку. При цьому багато французьких клінік беруть пацієнток до 42 років через незначну кількість донорів.

Донорство у Франції є добровільним, анонімним і безоплатним.