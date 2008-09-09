12 вересня - святкування Дня фармацевтичного працівника

12 вересня в рамках святкування Дня фармацевтичного працівника в Національному палаці мистецтв “Україна” відбудеться церемонія нагородження переможців IХ Всеукраїнського конкурсу професіоналів фармацевтичної галузі України “Панацея 2008”.

На святковому вечорі керівники Міністерства охорони здоров’я, Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення привітають аптечних працівників, виробників лікарських засобів з їхнім професійним святом.

Ведучими свята будуть відомі зірки українського телебачення Юрій Горбунов та Валерія Ушакова, а популярна українська група “Океан Ельзи” подарує працівникам фармацевтичної галузі України святковий настрій.

В ході заходу відбудеться церемонія нагородження переможців щорічного конкурсу професіоналів фармацевтичної галузі України “Панацея-2008”.

Будуть відзначені переможці у номінаціях:

• “Аптека року”

• “Аптечна мережа року”

• “Компанія рок”

• “Препарат року”

• “Персона року”:

– “Провізор року”

– “Менеджер року”

– “Громадській діяч галузі”.

Організаторами (МОЗ України, "ПК Здорово") спільно з аналітичним партнером – компанією MASMI була розроблена оригінальна методика визначення лауреатів в номінаціях “Аптека року”, “Аптечна мережа року”, “Провізор року”, “Менеджер року”, “Громадський діяч галузі”. Визначення переможців проходило в два етапи. Спочатку були проведені глибинні інтерв’ю з експертами фармацевтичної галузі, які допомогли сформулювати чіткі критерії визначення переможців, після чого відбулося розширене анкетування лідерів галузі за цими критеріями.

Переможці у номінаціях “Препарат року” та “Компанія року” визначалися організаторами спільно з аналітичними партнерами – компаніями MDM, RMBC, SMD на підставі комплексу маркетингових даних за рік (III,IV квартал 2007 року та I, II квартал 2008 року).

Запрошуємо усіх небайдужих до розвитку фармгалузі відвідати найбільш визначну фармацевтичну подію року – святкування Дня фармацевтичного працівника та церемонію оголошення переможців Всеукраїнського конкурсу професіоналів фармацевтичної галузі України “Панацея 2008”!

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Офіційний сайт конкурсу www.panacea.org.ua.