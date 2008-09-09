Сидячий спосіб життя скорочує життя

Рівень фізичної активності чинить безпосередній вплив на швидкість старіння організму людини. Люди, якы ведуть сидячий спосіб життя, старіють в середньому на десять років раніше, ніж їх активніші ровесники, затверджують британські учені.

У дослідженні, проведеному фахівцями з Королівського коледжу Лондона взяли участь 2400 пар близнят. Учасники заповнили анкети, вказавши частоту і інтенсивність фізичних навантажень, і здали аналіз крові. Керівник дослідження Лінн Черкас і її колеги зміряли довжину теломір хромосом в клітинах крові учасників і зіставили одержані показники з даними досліду.

Теломіри – кінцеві фрагменти хромосом, що не несуть спадкової інформації. Їх основною функцією є захист клітинної ДНК від деформацій і пошкоджень. Довжина теломер, що скорочуються з кожним діленням клітки, вважається основним індикатором старіння організму. За даними дослідників, щорічно довжина теломіри скорочується в середньому на 21 пару нуклеотидов – елементарних структур молекули ДНК.

Проте в учасників цей показник істотно розрізнявся залежно від ступеня їх фізичної активності. В середньому довжина теломіри у людей з мінімальною фізичною активністю (16 хвилин в тиждень) виявилася на 200 нуклеотидів коротше, ніж у найбільш фізично активних (199 хвилин в тиждень). Іншими словами, найбільш активні люди мали таку ж довжину теломір, як і ті, хто був на 10 років молодше, але вів сидячий спосіб життя, повідомили учені. Ця різниця була особливо помітна при порівнянні близнят, що мають різний рівень активності.

Учені припустили, що організм фізично неактивних людей чутливіший до запалення і пошкодження кліток під впливом кисню. У теж час фізична активність допомагає справлятися із стресами, сприяючими укороченню теломір.

newsland.ru