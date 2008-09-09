Харків`ян щеплювати індійською вакциною не будуть

Завершилася перевірка якості вакцини для профілактики кору і краснухи виробництва Serum Institute of India. Інформацію про це повідомила прес-служба МОЗ України. Згідно до приведених ними даних, дослідження проводила лабораторія французького агентства санітарної безпеки товарів для здоров`я і українська Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення, і за наслідками тестування декількох серій вакцини встановлена їх повна відповідність вимогам Європейської Фармакопеї і Всесвітньої організації охорони здоров`я.

Отже, вакцина, що уклала в ліжко більше сотні людей і, можливо, що стала причиною загибелі 17-річного хлопчика в Донецькій області, визнана відмінною. І що ж, тепер, як і замислювалося спочатку, нею стануть вакцинувати українців, у тому числі і харків`ян?

Директор Департаменту охорони здоров`я і соціальних питань Харківського міськвиконкому Ігор Шурма настроєний навіть саркастично:

Вакцина, яка була застосована з порушеннями — вважає директор Департаменту охорони здоров`я і соціальних питань Харківського міськвиконкому Ігор Шурма. — Щоб її дозволити — потрібно, щоб люди, які вирішать її офіційне застосування (міністр охорони здоров`я, розділи облдержадміністрацій або начальники обласних управлінь охорони здоров`я), несли персональну відповідальність, у тому числі і кримінальну, у разі будь-яких ускладнень і порушень після вакцинації. Звести все до відповідальності головних лікарів і простих виконавців аморально і безвідповідально.

Проте якщо питання про вакцину проти кору ще може бути предметом дискусій, то антикраснушна вакцина для хлопців від 16 до 29 років українським планом вакцинації і законодавством не прописана. Свідчень для щеплень від краснухи для хлопців взагалі не існує, говорить Ігор Шурма.

Якщо французи сертифікували вакцину, яка напевно привела до смерті — Всесвітня організація охорони здоров`я заплатила за вакцину п`ять мільйонів доларів і передала її у вигляді гуманітарної допомоги нам. Я б хотів знати прізвища «філантропів», за чиї засоби купили цю вакцину, думаю, всім українцям було б цікаве дізнатися, кого їм «дякувати» за турботу про стан здоров`я нашого народу.

Смерть хлопчика доки за сімома замками

Тим часом причину загибелі підлітка, якому зробили щеплення від кору і краснухи в Донецькій області, ще не встановили. 22 серпня прес-служба Мінохоронздоров`я України повідомила, що Генеральна прокуратура України відмовила Міністерству охорони здоров`я в наданні інформації про результати судмедекспертизи з приводу причини смерті А. Тищенко.

Сайт Мінохоронздоров`я повідомляє, що представники Генпрокуратури витягнули патоморфологічні матеріали в травні 2008 р., не дозволивши комісії МОЗ ознайомитися з результатами аналізу, який встановив би реальні причини смерті. 4 липня Міністерство охорони здоров`я надіслало лист з проханням надати інформацію судмедекспертів Генпрокуратури України або дозволити представникам МОЗ досліджувати матеріали власними силами. У відповідь Генпрокуратура України надіслала міністрові охорони здоров`я Василю Князевічу лист, в якому мовиться, що їх головне управління по розслідуванню особливо важливих справ призначило додаткову експертизу, яку доручили провести експертам Медичної академії наук України. «До закінчення експертизи надати вказану МОЗ інформацію і матеріали не представляється можливим», — нібито завірили в генпрокуратурі.

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